"Динамо" не удержало победный счет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с АЕКом

Греки вырвали ничью за 10 минут до конца встречи благодаря двум игрокам-джокерам.

В Афинах состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим АЕКом и киевским "Динамо". Поединок завершился вничью - 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Динамо" провело два разных тайма. В первой половине игры у вице-чемпиона Украины многое получалось в середине поля, и, как результат, на 19-й минуте прошла комбинация с участием Гонсалеса и Цыганкова. Первый прострелил от лицевой линии в штрафную АЕКа, а второй не промахнулся и забил важнейший для "Динамо" гол на выезде.

После перерыва команда Александра Хацкевича наглухо закрылась и практически не атаковала, так и не создав за 45 с лишним минут ни одного момента. Футболисты АЕКа, наоборот, устроили настоящий штурм динамовских владений, и гол на 80-й минуте оказался логичным воплощением их усилий. Наставник греков Хименес на сто процентов угадал с заменами: на 80-й минуте Христодулопулос отдал голевой пас на Айдаревича, который своим первым касанием в матче отправил мяч в сетку.

Счет - 1:1 - оставляет нерешенным вопрос о победителе пары. Ответный матч состоится 22 февраля в Киеве.

Отметим, что за ходом поединка в Афинах можно проследить благодаря текстовой трансляции на нашем сайте.