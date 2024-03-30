На время ЧЕ введут общенациональный запрет на полёты дронов на всей территории Германии.

Немецкие эксперты предупреждают, что Террористы могут атаковать матчи Чемпионата Европы по футболу в Германии с помощью дронов. Как пишет Bild, эксперты предупреждают, что война в Украине и операции хуситов в Персидском заливе показали, насколько опасны в руках злоумышленников современные беспилотники.

"Глава профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф подтвердил, что дроны становятся одной из самых больших проблем, поэтому на время ЧЕ введут всеобъемлющий общенациональный запрет на полёты дронов на всей территории Германии. По его словам, стражи порядка достаточно оснащены, чтобы противостоять дронам. Например, у них есть антидроновые ружья", - пишет издание.

Как расскасзал BILD австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер, ИГИЛ с 2014-2015 гг. всё чаще использует дроны при нападениях и атаках: как дроны-камикадзе, так и дроны со взрывчаткой.

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Он отмечает, что сегодня технологии стали более доступными и это увеличивает риск атак - планы использования дронов повсеместно присутствуют на соответствующих террористических форумах.

Эксперт также отметил, что сейчас террористы, как правило, используют небольшие коммерческие дроны, купленные через интернет. "Опасность возрастёт, если им удастся захватить современные военные дроны в нынешних зонах боевых действий", - сказал он.

Олимпиада и Евро-2024 - террористические угрозы

23 марта в Москве произошел масштабный теракт, в результате которого погибли свыше 140 человек. Западная разведка уже связала нападение с боевой группировкой ИГИЛ.

Во Франции уже заявили, что после нападения повысила уровень террористической опасности до самого высокого уровня. Также страна рассматривает вероятность отмены церемонии открытия Олимпийских игр.

Ранее Германия заявила, что введет временный пограничный контроль на всех границах в рамках усиления безопасности в преддверии чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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