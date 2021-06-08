Сборная Украины первый матч на турнире проведет в Амстердаме.

Правительство Нидерландов оставило в силе запрет на свободный въезд для граждан из стран, не входящих в Евросоюз.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко, передает сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС", - сказал Павелко.

"Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - добавил он.

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Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов в Амстердаме.

Еще два матча "желто-синие" проведут в Бухаресте. Ранее сообщалось, что Румыния озвучила правила въезда для украинцев, которые хотят посетить Евро-2020.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь