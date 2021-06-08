Правительство Нидерландов оставило в силе запрет на свободный въезд для граждан из стран, не входящих в Евросоюз.
Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко, передает сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".
"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС", - сказал Павелко.
"Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - добавил он.
Читайте такжеУАФ показала, как будет выглядеть автобус сборной Украины на Евро-2020 (фото)
Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов в Амстердаме.
Еще два матча "желто-синие" проведут в Бухаресте. Ранее сообщалось, что Румыния озвучила правила въезда для украинцев, которые хотят посетить Евро-2020.
Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.
- Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня.
- Перед чемпионатом сборная Украины провела три спарринга: 23 мая едва не проиграла сборной Бахрейна, 3 июня победила Северную Ирландию, а 7 июня разгромила Кипр.
- 1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram