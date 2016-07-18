Интерпол задержал более четырех тысяч человек за незаконные ставки на Евро-2016

Интерпол провел спецоперацию против организаторов незаконных ставок на Евро-2016, в результате чего были арестованы более 4100 человек, сообщает Independent.

Около 4000 рейдов прошли в 11 стран мира, в том числе Китае, Франции, Греции, Италии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. В ходе них полицейские изъяли почти 13 миллионов евро.

"Незаконный игорный бизнес создает огромную прибыль для организованных преступных группировок, которые часто связаны с коррупцией, торговлей людьми и отмыванием денег", - заявил Джим Андерсон, глава подразделения Интерпола по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями.

Отмечается, что в сумме Интерпол провел уже шесть операций против незаконных букмекерских контор. Были арестованы 12,5 тысяч человек и изъято 48 миллионов евро наличными.

Кроме того, были закрыты 3400 нелегальных игровых заведений, оборот денег в которых составлял 5,8 миллиарда евро.