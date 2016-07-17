Роналду отдал призовые за победу на Евро-2016 в фонд борьбы с детским раком
21:18, 17 июля 2016Евро 2016
702
Португальский голеадор не первый раз жертвует значительную сумму денег на благотворительность.
Reuters
Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду направил призовые за победу на Евро-2016 на благотворительность, сообщает Sports.ru, ссылаясь на Manchester United Red Zone.
Читайте такжеРоналду: "Победа на Евро-2016 - это один из счастливейших моментов в моей карьере"Футболист перечислил 275 тысяч евро в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями.
Отмечается, что форвард "Реала" поступил также с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.
Как сообщал УНИАН, сборная Португалии, выиграв Евро-2016, впервые стала чемпионом Европы. В финальном матче Криштиану Роналду провел на поле первые 25 минут, после чего из-за травмы был заменен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter