Роналду отдал призовые за победу на Евро-2016 в фонд борьбы с детским раком

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду направил призовые за победу на Евро-2016 на благотворительность, сообщает Sports.ru, ссылаясь на Manchester United Red Zone.

Читайте такжеРоналду: "Победа на Евро-2016 - это один из счастливейших моментов в моей карьере"Футболист перечислил 275 тысяч евро в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что форвард "Реала" поступил также с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии, выиграв Евро-2016, впервые стала чемпионом Европы. В финальном матче Криштиану Роналду провел на поле первые 25 минут, после чего из-за травмы был заменен.