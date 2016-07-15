Сборная Бельгии уволила главного тренера после неудачи на Евро-2016

Федерация футбола Бельгии уволила с поста главного тренера сборной этой страны Марка Вильмотса, сообщает официальный сайт организации.

Стороны договорились о досрочном разрыве действующего контракта, срок которого истекал в 2018 году.

Вильмотс руководил сборной с 2012 года. За это время бельгийцы провели 51 матч (34 победы, 8 ничьих и 9 поражений) и обосновались на втором месте в рейтинге ФИФА.

Как сообщал УНИАН, сборная Бельгии неожиданно вылетела с Евро-2016 на этапе четвертьфинала, проиграв матч сборной Уэльса со счетом 1:3.