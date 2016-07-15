Сборная Бельгии уволила главного тренера после неудачи на Евро-2016
23:50, 15 июля 2016Евро 2016
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Марк Вильмотс руководил сборной Бельгии с 2012 года.
Reuters
Федерация футбола Бельгии уволила с поста главного тренера сборной этой страны Марка Вильмотса, сообщает официальный сайт организации.
Стороны договорились о досрочном разрыве действующего контракта, срок которого истекал в 2018 году.
Вильмотс руководил сборной с 2012 года. За это время бельгийцы провели 51 матч (34 победы, 8 ничьих и 9 поражений) и обосновались на втором месте в рейтинге ФИФА.
Как сообщал УНИАН, сборная Бельгии неожиданно вылетела с Евро-2016 на этапе четвертьфинала, проиграв матч сборной Уэльса со счетом 1:3.
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