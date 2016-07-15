Автор "золотого" гола Евро-2016 Эдер признался, что его отец сидит в тюрьме

Нападающий сборной Португалии Эдер, забивший победный мяч в финале чемпионата Европы, признался, что его отец сидит в английской тюрьме, сообщает Mirror.

«Мой отец в тюрьме с тех пор, как мне исполнилось 12. Моя мачеха погибла, и он был обвинен в ее убийстве. Он был приговорен к 16 годам, я думаю», - признался футболист.

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«С тех пор, как я присоединился к команде Академика и стал зарабатывать деньги, я имею возможность ездить в Англию и навещать его в тюрьме. Каждый раз, когда у меня появляется свободное время, я еду в Англию чтобы увидеться с ним», - добавил Эдер.

Ранее игрок никогда не раскрывал информацию о своем отце.

Как сообщал УНИАН, в финале Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Франции со счетом 1:0. Эдер забил единственный и победный гол в этом матче на 107-й минуте.