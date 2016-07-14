Два футболиста киевского "Динамо" попали в Топ-10 разочарований Евро-2016 по версии France Football

Футболисты киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и Александр Драгович попали в топ-10 разочарований чемпионата Европы по версии журнала France Football, сообщает Tribuna.ua.

Сборные Украины и Австрии, которые представляли игроки на турнире, вылетели по итогам группового этапа.

Украина не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола.

Драгович в составе Австрии заработал удаление в первом матче против Венгрии (0:2), а затем не реализовал пенальти во встрече с Исландией (1:2).

В список разочарований также вошли: Златан Ибрагимович (Швеция), Сеск Фабрегас (Испания), Рахим Стерлинг (Англия), Роберт Левандовски (Польша), Томас Мюллер (Германия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Арда Туран (Турция) и Симоне Дзадза (Италия).

Как сообщал УНИАН, лучшим голом Евро-2016 был признан забитый мяч венгерского полузащитника Золтана Геры в ворота Португалии.