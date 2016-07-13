Гол игрока сборной Венгрии Геры был признан лучшим на Евро (видео)

Гол игрока сборной Венгрии Золтана Геры в ворота сборной Португалии в матче 3-го тура группового этапа признан лучшим на Евро-2016, сообщает УЕФА.

На 19-й минуте матча Балаш Джуджак подал угловой, но неудачно, и португальцы выбили мяч из штрафной. Однако на отскоке был Гера, который мощным ударом пробил из-за пределов штрафной зоны. Этим голом венгры открыли счет в матче.

В итоге, игра завершилась со счетом 3:3.

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Португалия "спасла" ничью благодаря дублю Криштиану Роналду, вышла в плей-офф и, впоследствии, сумела выиграть турнир.

В свою очередь, сборная Венгрии проиграла в 1/8 финала команде Бельгии (0:4) и покинула турнир.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу проходил во Франции с 10 июня по 10 июля.