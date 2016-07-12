Тренер сборной Германии по футболу Лев останется в команде до Чемпионата мира-2018

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и главный тренер национальной сборной Йоахим Лёв провели во вторник утром телефонный разговор, во время которого достигли договоренности о продолжении сотрудничества до Чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт DFB.

"Мы взяли небольшую паузу после такого напряженного турнира, чтобы спокойно проанализировать ситуацию, - сказал Гриндель. - Но у нас никогда не возникало сомнений в работе Лева. Он является лучшим тренером для этой команды, у нас к нему полное доверие. Уверены, что сборная Германия будет успешна под руководством этого тренера".

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Лев был назначен главным тренером сборной Германии в 2006-м году. Контракт наставника рассчитан до 2018 года. Лев привел сборную Германии к победе на ЧМ-2014 и бронзовым медалям ЧМ-2010. На Евро команда завоевала серебро в 2008-м году и бронзу - в 2012-м и 2016-м годах. Кроме того, в 2014-м году Лев был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.

Как сообщал УНИАН, на Евро-2016 сборная Германии уступила команде Франции в полуфинале со счетом 0:2.