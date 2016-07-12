Роналду пропустит матч за Суперкубок УЕФА и начало чемпионата Испании из-за травмы в финале Евро-2016

Стали известны сроки возвращения на поле полузащитника Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду. 31-летний форвард пропустит как минимум четыре недели, сообщает Football.ua со ссылкой на AS.

В дальнейшем Роналду ожидает более детальное обследование, которое установит точные сроки его возвращения на поле. Максимальный период восстановления при подобных травмах — восемь недель.

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Таким образом, Роналду не сможет принять участие в Суперкубке УЕФА, где "Реалу" будет противостоять "Севилья". Матч состоится 9 августа.

Как сообщал УНИАН, в финальном матче Евро-2016 с Францией (1:0) португалец получил повреждение и вынужден был покинуть поле на 25-й минуте встречи, что не помешало его команде праздновать победу.

У Роналду было диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.