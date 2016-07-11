УЕФА назвал лучшего футболиста Евро-2016 и представил свою версию символической сборной

УЕФА признала форварда сборной Франции Антуана Гризманна лучшим футболистом Евро-2016, сообщает официальный сайт организации.

25-летний игрок мадридского "Атлетико" помог французской команде дойти до финала, забив на турнире шесть голов. Вскоре он также получит "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру чемпионата Европы.

Читайте такжеПортугалец Санчес признан лучшим молодым игроком Евро-2016Кроме того, была объявлена символическая сборная турнира. В нее вошли четыре представителя сборной Португалии, три футболиста команды Германии, а также по два игрока из Франции и Уэльса.

Символическая сборная Евро-2016:

Руй Патрисиу (Португалия), Рафаэл Геррейру (Португалия), Пепе (Португалия), Джером Боатенг (Германия), Джошуа Киммих (Германия), Тони Кроос (Германия), Джо Аллен (Уэльс), Антуан Гризманн (Франция), Аарон Рэмси (Уэльс), Димитри Пайе (Франция), Роналду (Португалия).

Как сообщал УНИАН, чемпионом Европы стала сборная Португалии, обыгравая в финале команду Франции.