Португальская сборная по футболу с триумфом вернулась в страну (фото)

Две пожарные машины полили приземлившийся самолет красно-зелеными струями воды (цвета национального флага Португалии), передает Би-би-си. Первыми на трапе появились тренер сборной Фернанду Сантуш и капитан команды Криштиану Роналду с трофеем в руках.

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Футболисты сели в открытый автобус, который повез их по улицам Лиссабона, где их приветствовали толпы восторженных болельщиков. Затем члены сборной встретились с президентом страны Марселу Ребелу ди Созой.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии впервые в истории страны стала чемпионом Европы, победив в финальном матче Евро-2016 команду Франции со счетом 1:0.