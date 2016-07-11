Роналду во время финала Евро-2016 показал тренеру, кто главный в сборной Португалии (видео)

Во время вчерашнего финала Евро-2016 произошел инцидент, когда лидер сборной Португалии Криштиану Роналду грубо толкал своего тренера Фернанду Сантуша.

Инцидент произошел в конце основного времени матча, вскоре после того, как французский форвард Андре-Пьер Жиньяк с убойной позиции попал в Читайте такжеРоналду едва не травмировал партнера на скамейке запасных во время финала Евроштангу португальских ворот. Счет на табло к тому времени было 0:0.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии, обыграв в дополнительное время команду Франции со счетом 1:0, впервые в своей истории стала чемпионом Европы.

После игры Криштиану Роналду выразил благодарность Фернанду Сантушу и его ассистентам.

В свою очередь, Сантуш отметил огромный вклад Роналду в победу и назвал его "командным игроком с большой буквы".