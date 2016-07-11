Роналду едва не травмировал партнера на скамейке запасных во время финала Евро
14:49, 11 июля 2016Евро 2016
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Лидер португальской команды выплеснул свои эмоции на ногу Адриена Силву.
Reuters
Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду едва не травмировал партнера по команде, ударив его по ноге во время одного из эпизодов игры, сообщает Sport.ua.
Лидер португальской команды слишком эмоционально отреагировал на один из эпизодов игры, чем невольно мог нанести травму партнеру по команде.
Как сообщал УНИАН, сборная Португалии обыграла команду Франции со счетом 1:0 и впервые в истории стала чемпионом Европы.
sport.ua
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