Роналду едва не травмировал партнера на скамейке запасных во время финала Евро

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду едва не травмировал партнера по команде, ударив его по ноге во время одного из эпизодов игры, сообщает Sport.ua.

Лидер португальской команды слишком эмоционально отреагировал на один из эпизодов игры, чем невольно мог нанести травму партнеру по команде.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии обыграла команду Франции со счетом 1:0 и впервые в истории стала чемпионом Европы.