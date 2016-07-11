Португальский мальчик-фанат утешил плачущего француза после финала Евро (видео)

Португальский мальчик-фанат подошел пожать руку и успокоить плачущего французского болельщика после финала Евро-2016, сообщает BBC.

После этого француз улыбнулся, обнял мальчика и показал ему большой палец. Трогательный момент засняли камеры британского ВВС.

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На фоне этого далеко не все французские болельщики вели себя кооектно после игры. В частности, беспорядки произошли в фан-зоне возле Эйфелевой башни, где было задержано 40 человек.

Как сообщал УНИАН, сборная Франции уступила в финале домашнего Евро-2016 команде Португалии со счетом 0:1.