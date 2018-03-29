Евро-2016: португальское терпение, подарившее сказку

Победа Португалии на Евро, безусловно, сенсация. Португальцев никто не считал фаворитом, они никогда не побеждали на больших турнирах, они уже по ходу турнира с огромным скрипом "проползли" в 1/8 финала из группы, которая считалась самой слабой на этом Евро. Более того, они одержали лишь одну победу по ходу турнира в основное время, одолев в полуфинале Уэльс со счетом 2:0...

Но они сделали это. Вопреки тому, что Франция вышла на этот финал в статусе явного фаворита. И вопреки тому, что практически весь матч португальцам пришлось играть без Криштиану Роналду. Он получил травму в районе 20 минуты, некоторое время не хотел покидать поле и даже попытался продолжить игру. Но он не смог, и вынужден был уйти на 25-й минуте. Уйти, со слезами на глазах

Когда на 25 минуте вместо Криштиану на поле вышел Куарежма, показалось, что исход финала предрешен. Португальцам оставалось уповать только на свою оборону и на терпение, которое поможет выдержать натиск хозяев не только 90, но и 120 минут игрового времени. А там, в серии пенальти, всякое может случиться.

И они терпели! Да, преимуществом владели французы. Да, хозяева создавали моменты. Но своими моментами они распорядиться не смогли. Хотя моментов у ворот Руя Патрисиу хватало. Французы были в миллиметрах от победы на 92 минуте, когда ворота португальцев спасла штанга. Но и здесь удача отвернулась от хозяев поля, отдавая долг за свою благосклонность в полуфинале против немцев.

Впрочем, уже в середине второго тайма было видно, что португальцы отошли от потери Роналду и стали играть значительно смелее. И во время овертайма это ощущение только усиливалось. Сначала Португалия не дала играть сопернику, и только потом начала думать о своей игре. И она была вознаграждена за терпение.

Пускай соперники по финалу формально провели по 7 матчей, на самом деле Португалия отыграла на матч больше. У нее на этом Евро было целых три овертайма. А это – лишних 90 минут игрового времени. Но они выдержали! Они выглядели более свежими и не позволили французам себя подавить. У французов же оказалось меньше времени на восстановление после полуфинала (ровно сутки), и это чувствовалось. Когда нужно было сыграть через не могу и любой ценой сравнивать счет, Франция не смогла этого сделать.

Вообще, на этом турнире ни одна из команд не смогла провести на высочайшем уровне два матча подряд. После тяжелейшего клубного сезона 3-4 дня на восстановление – это слишком мало. Первыми в эту ловушку угодили хорваты, которые после потрясающего матча с испанцами в группе на стадии 1/8 финала проиграли португальцам. Затем Италия выдала "зубодробительный" матч против Испании, но уже на немцев их не хватило. Те же немцы настолько выплеснулись в игре с Италией, что в полуфинале не смогли воспользоваться своим преимуществом над Францией. И, наконец, сами французы, обыгравшие немцев в полуфинале, в финале выглядели далеко не настолько бодро и свежо...

Евро-2016 проходил под знаком оборонительного футбола. Даже Португалия, имеющая в составе Криштиану Роналду, старалась плясать от печки. Хотя на групповом этапе было не совсем так. Португалия, несмотря на три ничьи с Исландией, Австрией и Венгрией, постоянно шла вперед и была самой бьющей командой на турнире. Но в матче с венграми (3:3) португальцы были на волоске от вылета. Португалия дважды уступала в счете в ходе второго тайма, но благодаря дублю Криштиану дважды сравнивала счет. И хотя два первых поединка Криштиану был в тени, в решающий момент он сказал свое веское слово и позволил команде остаться среди участников турнира.

Похоже, именно эта игра стала переломной для будущих чемпионов Европы. Португальцы настолько плохо сыграли в обороне, что их тренер решился на резкие изменения в тактических построениях своих подопечных. И Португалия стала играть строго от обороны. Если на групповом этапе Руй Патрисиу пропустил 4 мяча за 270 минут, то в плей-офф португальский голкипер капитулировал лишь однажды за 450 минут.

Впрочем, о неком оборонительном трэнде, который наметился в европейском футболе, говорить пока рановато. Это был первый Евро, в котором принимали участие 24 команды. Понятно, что команды второго эшелона в основном добиваются результата за счет надежной игры перед своими воротами. Но куда пошли бы все эти трэнды, забей Франция на последних секундах основного времени.

Кто-то говорит, что Португалия не добилась бы этого результата без Криштиана Роналду, и это безусловно так. Но точно так этот результат не был бы возможен без Фернандо Сантуша. Это он выстроил эту команду, это он полностью перестроил ее игру, это он подчинил Криштиану командным действиям.

Безусловно, в работе Сантуша прослеживаются греческие мотивы. Он возглавил сборную Греции после ухода Отто Рехагеля и проработал с греками 4 года. А своих соотечественников он начал тренировать осенью 2014 года. После того, как португальцы провалились на ЧМ-2014 (не смогли выйти из группы), а в стартовом матче отборочного турнира Евро-2016 на своем поле уступили албанцам (0:1). После этого Паулу Бенту наконец-то указали на дверь, и спасать отечество был призван опытнейший Фернандо Сантуш. Он выиграл все оставшиеся матчи в отборочном турнире, а потом выиграл и Евро.

У него был далеко не самый звездный состав. Да, Криштиану Роналду стоит в этой команде особняком. Но рядом с ним был Луиш Нани, который еще год назад отправился на зароботки в турецкий "Фенербахче". Это сейчас Нани перешел в "Валенсию", но и это далеко не гранд типа "Манчестер Юнайтед", где Нани выступал несколько лет назад. Тот же Риккардо Куарежма так и не раскрылся по-настоящему. В свое время ему выдавались огромные авансы, да и шансов проявить себя на самом высоком уровне у Куарежмы было немало ("Челси", "Интер"). Но сейчас он выступает за "Бешикташ", и это тоже о многом говорит. Если на Евро-2012, где португальцы дошли до полуфинала, тройку центральных полузащитников составляли Мейрелеш, Велозу и Моутинью, то во Франции из этой троицы выступал только последний. Более того, в ходе турнира Моутинью потерял место в стартовом составе, и в середине поля Сантуш начал испльзовать сыгранную троицу из лиссабонского "Спортинга".

В обороне у него есть два опытнейших солдата – Рикарду Карвалью и Пепе. Первый из них начинал турнир в качестве основного защитника, но закончил его на скамейке запасных. Пепе тоже провел не все матчи. Примечательно, что Португалия стала одной из немногих команд, тренер которой использовал на Евро всех полевых игроков, которые оказались в заявке на турнир. Таким же показателем могут похвастаться итальянцы, но у них был проходной матч против Ирландии, в котором Конте выпустил резервистов. А у Сантуша проходных матчей не было. Но он умело тасовал состав, равномерно распределяя силы всех своих игроков.

Как обычно, у Португалии не было ярко выраженного форварда. На этой позиции у них постоянные проблемы еще со времен Эусебиу. Все звезды по традиции сосредоточены в средней линии, а вот на острие атаки почти всегда довольно посредственные игроки. Но если еще относительно недавно здесь играли Нуну Гомеш или Педро Паулетта, то теперь дела обстояли еще хуже. Эдер не смог закрепиться в чемпионате Англии и последний сезон на правах аренды провел во французском "Лилле".

Но судьба распорядилась так, что именно он забил золотой гол для Португалии. Сантуш выпустил его под занавес второго тайма, хотя в этот момент французы наращивали свое давление и португальцам, казалось, нужно укреплять оборону. Более того, это была третья замена португальцев, хотя дополнительное время впереди просматривалось довольно четко. В общем, замена была рискованной во всех отношениях. Но она сработала и принесла Португалии золотые медали!

А что же Франция? До матча с немцами она была лишена «удовольствия» противостояний с топ-сборными. Многие ставили под сомнение ее силу, но матч с Германией эти сомнения развеял. Дешам тоже менял состав по ходу турнира. Например, он постоянно менял партнера Косельни в центре обороны. По ходу турнира выпал из стартового состава Канте, которого заменил Сиссоко. Да и главные звезды французов провели турнир неровно. Прежде всего это касается Поля Погба, который в целом сыграл ниже своего потенциала. Очень ярко начал турнир Пайе, но в плей-офф он немного сдулся. Гризман постепенно набирал форму, но в финале проявить себя не сумел. Именно в финале многие вспомнили о Бензема, который в следствии известной скандальной истории остался вне сборной. Ни Жиру, ни Жиньяк пробить Руя Патрисиу в финале не смогли.

В любом случае, эта сборная Франции еще себя покажет. Конечно, проигрывать домашний финал обидно всегда, но команде Дешама есть куда прибавлять. Погба, Гризман, Пайе, Канте достаточно молоды для того, чтобы определять лицо сборной в течение ближайших лет. Есть у французов и заслуженные ветераны. Но 35-летнего Эвра хоть сегодня готов заменить Динь, да и на любой другой позиции у Дешама есть великолепный выбор. Иными словами, потенциал этой команды далеко не исчерпан. Наоборот, у нее еще все впереди.

Кирилл Стадниченко