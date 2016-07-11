Форвард сборной Франции Гризманн получит "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру Евро-2016

Нападающий сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн по итогам Евро-2016 получит специальный приз - "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру чемпионата Европы. Об этом ообщает официальный сайт УЕФА.

Гризманн отыграл на турнире 555 минут, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Читайте такжеЛучший игрок матча Франция - Германия Гризманн: "Надеюсь, мы сможем пережить нечто подобное в финале""Может быть, позднее буду этим гордиться, но сейчас все мысли о команде. Очень жаль партнеров. Я хотел подарить им этот трофей, но не смог забить в решающий момент. Это жестоко, но в то же время все было великолепно. Мы пережили и потрясающие минуты, и печальные. Мы должны учиться. Но сегодня команда отдала борьбе все силы, и жалеть нам не о чем", – сказал Гризманн о получении приза после поражения в финале Евро-2016 от сборной Португалии.

Отметим, что Гризманн стал вторым футболистом после Михаэля Баллака, который в течение одного года проиграл финал Лиги чемпионов и чемпионата Европы. С экс-футболистом лондонского "Челси" и сборной Германии это случилось в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Франции уступила в финале Евро-2016 команде Португалии.