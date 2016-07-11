Тренер сборной Франции: "Проиграть в таком финале - это очень жестоко"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что в финале Евро-2016 против сборной Португалии его команде не хватило хладнокровия и рассудительности. Слова наставника финалистов чемпионата Европы приводит официальный сайт УЕФА.

"Мы упустили отличную возможность стать чемпионами Европы. Конечно, сейчас самая сильная эмоция - огромное разочарование. Проиграть в таком финале - это очень жестоко. Но я должен поздравить сборную Португалии. Разумеется, у нас были моменты, которыми мы распоряжались недостаточно четко.

Читайте такжеРоналду: "Победа на Евро-2016 - это один из счастливейших моментов в моей карьере"Нам не хватало хладнокровия и рассудительности, но я не могу таить обиду на своих игроков. Они отдали сегодня все. Не думаю, что сегодня мы играли так, словно держали ногу на педали тормоза.

Мы были бы счастливы выиграть этот кубок для наших болельщиков. В нашем выступлении есть и положительные моменты, но сейчас трудно о них думать. Все пережитое нами за последние недели и месяцы имеет знак плюс, и я огорчен только тем, что мы не смогли подарить этот кубок миллионам болельщиков. Сегодня я не буду думать о себе. Но мне, как и игрокам, потребуется время, чтобы все это переварить", - сказал Дешам.

Как сообщал УНИАН, сборная Франции вчера уступила Португалии в финале чемпионата Европы 2016 года.