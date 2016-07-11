Роналду: "Победа на Евро-2016 - это один из счастливейших моментов в моей карьере"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после триумфа команды в финале чемпионата Европы заявил, что это один из самых счастливых моментов в его профессиональной карьере. Слова футболиста приводит официальный сайт УЕФА.

"Я так счастлив! Я думал об этом так долго — все время с 2004 года. Португальский народ заслужил это, наши игроки заслужили это. К сожалению, для меня все сложилось не лучшим образом, но я всегда верил в этих игроков. Они мастера своего дела, они многое умеют.

Это один из счастливейших моментов в моей карьере. Я всегда говорил, что хочу выиграть трофей в составе сборной и переписать историю. Хочу поблагодарить партнеров по команде, нашего тренера и всех его помощников, всю нашу большую команду на этом Евро. Португальский народ рукоплещет нам. Это уникальное событие, такое невозможно забыть", — отметил Роналду.

Вчера сборная Португалии впервые в своей истории стала чемпионом Европы, обыграв в финальном матче команду Франции.

Криштиану Роналду покинул футбольное поле на 25-й минуте игры. Перед этим полузащитник сборной Франции Димитри Пайе грубо сыграл против португальца и нанес ему травму.

Предполагается, что из-за повреждения Роналду не сможет сыграть за мадридский "Реал" в матче за Суперкубке Европы, который состоится в августе.