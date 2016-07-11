Португалец Санчес признан лучшим молодым игроком Евро-2016

Полузащитник сборной Португалии и мюнхенской "Баварии" Ренату Санчес признан лучшим молодым игроком Евро-2016, сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании он опередил француза Кингсли Комана и своего соотечественника Рафаэла Геррейру.

Читайте такжеТренер сборной Португалии: "Когда я говорил команде, что можем выиграть Евро-2016, они верили"Новый приз УЕФА мог получить любой игрок, родившийся после 1 января 1994 года. Победителя выбрала группа технических наблюдателей, в которую среди прочих входили экс-тренеры Алекс Фергюсон и Ален Жиресс.

Ранее Санчес ранее стал самым молодым участником финалов чемпионата Европы. Вчера он вышел на поле в возрасте 18 лет и 328 дней.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Португалии впервые в своей истории стала чемпионом Европы.