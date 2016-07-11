Евро-2016: Португалия и ненависть

Двенадцать лет назад сборная Португалии была одним из явных фаворитов "домашнего" Евро-2004. Тогда в составе пиренейской команды объединились футболисты "золотого поколения" 90-х годов и игроки "Порту", который только-только сенсационно выиграл Лигу чемпионов. С ними же за титул был намерен побороться молодой, но уже звездный игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Португальцы действительно были хороши. Они играли в зрелищный футбол, забивали красивые мячи и нравились зрителям. В конце концов, они заслуженно добрались до финала, обыграв на пути к нему таких "монстров", как Испания, Англия и Нидерланды. И лишь в решающей игре подножку Португалии поставила скромная сборная Греции, которая изначально рассматривалась специалистами как аутсайдер турнира. Тогда португальцы получили тяжелый урок: в главных матчах симпатии зрителей не имеют никакого значения, более важны характер и сплоченность команды, а также умение главного тренера максимально использовать имеющиеся под рукой ресурсы. Несмотря на сенсационное чемпионство, сборную Греции из-за ее тоскливого защитного стиля игры в Европе так и не полюбили. Но после финала с трофеем стояли именно греки, а 19-летний Криштиану Роналду никак не мог остановить поток слез разочарования.

Португальцы получили тяжелый урок: в главных матчах симпатии зрителей не имеют никакого значения, более важны характер и сплоченность команды

В нулевые или десятые годы в Португалии "золотого поколение" футболистов больше не появлялось, но оказалось, что для борьбы за крупный титул пиренейской сборной как раз было необходимо поменять представления о самой себе. На Евро-2016 сборная Португалии не соответствовала привычным ярлыкам, которые десятилетиями на нее навешивали. Это уже точно не была "европейская Бразилия" - вместо некоторой обезбашенности сборная Португалии стала брать свое за счет дисциплины в защите и редких контратак. На стадии плей-офф подопечные опытного тренера Фернанду Сантуша просто "убаюкивали" своих соперников, а потом дожимали их в дополнительное время или серии пенальти.

Ничего личного: нынешняя Португалия просто обрела здоровую долю цинизма - если такая игра приносит результат, то нет причин от нее отказываться. В роли обожаемого неудачника команда уже была, пришло время становится чемпионом - и неважно каким: любимым или ненавистным.

По итогам группового турнира сборную Португалии упрекали за то, что она вышла в плей-офф всего с тремя очками в активе, при этом ни разу не выиграв матч.

По итогам матча с Хорватией ее обвиняли в поставленном "автобусе" у ворот.

По итогам матча с Польшей Португалия была "виновата" в том, что сознательно тянула игру к серии пенальти.

По итогам победы над Уэльсом в сторону Португалии по-прежнему плевались, ведь в финал чемпионата Европы команда попала, минуя грозных соперников вроде Испании, Италии или Германии.

И только в самой сборной Португалии на это не обращали никакого внимания. В финале со сборной Франции "Селесао" полностью вошла в роль сборной Греции-2004 - у подопечных Фернанду Сантуша уже был и прагматизм, и цинизм, и чемпионский характер. Даже когда 31-летний лидер сборной Криштиану Роналду вновь не сдержал слез после того, как вынужден был досрочно завершить матч из-за травмы, на его партнерах это ментально не отразилось. В свою очередь, сам Роналду уже на скамейке запасных быстро пришел в себя и стал помогать команде в меру возможностей. Вел себя, как полноценный капитан.

В финале со сборной Франции "Селесао" полностью вошла в роль сборной Греции-2004

Сборная Франция же во вчерашней игре чувствовала себя неуютно, а лидера сборной, который бы мог повести сборную за собой, у хозяев чемпионата не нашлось. Собственно, это об этой проблеме говорилось еще до начала Евро-2016 - в распоряжении французского наставника Дидье Дешама не было и нет личностей вроде Мишеля Платини или Зинедина Зидана, выступавших за Францию в прошлые десятилетия. Это и привело к тому, что хозяева чемпионата не смогли организовать даже финальный штурм ворот Португалии после пропущенного гола.

...Вчера сборная Португалии подняла над головой Кубок Европы, а сегодня с удивлением обнаружит, что туман ненависти вокруг нее рассеялся. Возможно, любить эту сборную Португалии действительно не за что, но теперь невозможно не уважать ее за проявленное терпение, самоотдачу и желание всеми силами выиграть свой первый чемпионский трофей.

Алексей Игнатенко