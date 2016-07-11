Во Франции в ночь финала Евро-2016 задержали 40 болельщиков – СМИ

Из-за столкновения в фан-зоне возле Эйфелевой башни перед и после финального матча чемпионата Европы по футболу были задержаны 40 болельщиков, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Об этом со ссылкой на l'express пишет "Европейская правда".

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Переполненую фан-зону, где уже собрались более 90 тысяч зрителей, закрыли в 19:00, однако люди пытались попасть внутрь.

Полиция утверждает, что в столкновениях в основном принимали участие болельщики в цветах Франции, в то же время среди хулиганов были и португальские фанаты.

Отдельные болельщики начали забрасывать полицию бутылками и сигнальными ракетами, а также поджигать груды мусора. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. В связи с этим на протяжении первой половины матча вокруг Эйфелевой башни можно было наблюдать облака дыма.

В полиции также сообщили, что болельщики атаковали их автомобили. Одно из транспортных средств перевернулся, и один человек получил ранения.

После матча ситуация в определенной степени успокоилась, несмотря на отдельные нарушения в районе Елисейских полей. Как известно, в Париже перед матчем были усилены меры безопасности.