Радость, разочарование и чемпионский кубок: церемония награждения финалистов Евро-2016 (фотогалерея)
02:31, 11 июля 2016Евро 2016
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Сегодня после полуночи завершился матч финала Евро-2016, в котором встретились сборные Португалии и Франции.
REUTERS
Финальный матч нынешнего чемпионата Европы состоялся в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени", Кубок Анри Делоне получила сборная Португалии.
Португальская команда, которая еще в середине первого тайма основного времени осталась без Роналду, смогла выиграть у команды Франции со счетом 1:0.
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Судьба матча решилась в начале второго тайма дополнительного овертайма, когда гол на 111-й минуте отличным ударом с дальней дистанции забил Эдер.
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