Португалия обыграла Францию и стала чемпионом Европы

В пригороде Париже на арене "Сен-Дени" завершился финал Евро-2016, в котором сборная Португалии выиграла у команды Франции со счетом 1:0.

С 25-й минуты Португалия играла без своего лидера Криштиану Роналду, который получил травму.

Судьба матча решилась в дополнительное время.

Французы попытались захватить преимущество в начале матча, но не сумели реализовать свой перевес, а затем игра выровнялась. Моменты, как в первом, так и во втором тайме, имели, как португальцы, так и французы. Тем не менее, забитых голов в осовное время этого так и не было. Последний реальный момент в этой игре не использовал в добавленное время Жиньяк, который попал в штангу.

В дополнительное время португалец Пепе очень опасно бил по воротам, но находился в положении вне игры. А в конце первой 15-минутки португальцы едва не реализовали угловой.

Судьба матча решилась в начале второго тайма дополнительного овертайма, когад гол на 111-й минуте отличным ударом с дальней дистанции забил Эдер. Французы пытались сравнять счет и имели ряд моментов в концовке игры, но реализовать их так и не сумели

Португалия - Франция - 1:0 (0:0, ОТ)

Гол: Эдер (111).

П: Руй Патрисиу, Пепе, Жозе Фонте, Геррейро, Виллиам Карвалью, Седрик Соареш, Жоау Мариу, Ренату Санчеш (Эдер, 79), Нани, Адриен Силва (Моутиньо, 66), Роналду (Куарежма, 25)

Ф: Льорис, Эвра, Санья, Кошельни, Юмтити, Гризманн, Матьюиди, Погба, Сиссоко М., Пайе (Коман, 58), Жиру (Жиньяк, 78).

Предупреждения: Седрик Соареш, Жоау Мариу, Геррейро, Карвальо, - Умтити, Матюиди, Кошельни.