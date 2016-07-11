Португалия обыграла Францию и стала чемпионом Европы
Судьба матча решилась благодаря голу Эдера в дополнительное время
В пригороде Париже на арене "Сен-Дени" завершился финал Евро-2016, в котором сборная Португалии выиграла у команды Франции со счетом 1:0.
С 25-й минуты Португалия играла без своего лидера Криштиану Роналду, который получил травму.
Судьба матча решилась в дополнительное время.
Французы попытались захватить преимущество в начале матча, но не сумели реализовать свой перевес, а затем игра выровнялась. Моменты, как в первом, так и во втором тайме, имели, как португальцы, так и французы. Тем не менее, забитых голов в осовное время этого так и не было. Последний реальный момент в этой игре не использовал в добавленное время Жиньяк, который попал в штангу.
В дополнительное время португалец Пепе очень опасно бил по воротам, но находился в положении вне игры. А в конце первой 15-минутки португальцы едва не реализовали угловой.
Судьба матча решилась в начале второго тайма дополнительного овертайма, когад гол на 111-й минуте отличным ударом с дальней дистанции забил Эдер. Французы пытались сравнять счет и имели ряд моментов в концовке игры, но реализовать их так и не сумели
Португалия - Франция - 1:0 (0:0, ОТ)
Гол: Эдер (111).
П: Руй Патрисиу, Пепе, Жозе Фонте, Геррейро, Виллиам Карвалью, Седрик Соареш, Жоау Мариу, Ренату Санчеш (Эдер, 79), Нани, Адриен Силва (Моутиньо, 66), Роналду (Куарежма, 25)
Ф: Льорис, Эвра, Санья, Кошельни, Юмтити, Гризманн, Матьюиди, Погба, Сиссоко М., Пайе (Коман, 58), Жиру (Жиньяк, 78).
Предупреждения: Седрик Соареш, Жоау Мариу, Геррейро, Карвальо, - Умтити, Матюиди, Кошельни.