Роналду травмировался в финале Евро
22:52, 10 июля 2016Евро 2016
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Лидер сборной Португалии покинул поле во время финального матча
Reuters
Лидер сборной Португалии форвард Криштиану Роналду травмировался в финале чемпионата Европы и покинул поле на носилках.
Роналду неоднократно вступал в жесткие столкновения в первом тайме, а после прямого противоборства с полузащитником французов Димитри Пайетом попросил замену. В середине первого тайма его заменил Рикарду Куарежма.
После первого тайма счет в матче 0:0.
Как сообщал УНИАН, в решающей игре Евро-2016 звание сильнейшей команды Старого Света оспаривают Португалия и Франция.
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