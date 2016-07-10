Роналду травмировался в финале Евро

Лидер сборной Португалии форвард Криштиану Роналду травмировался в финале чемпионата Европы и покинул поле на носилках.

Роналду неоднократно вступал в жесткие столкновения в первом тайме, а после прямого противоборства с полузащитником французов Димитри Пайетом попросил замену. В середине первого тайма его заменил Рикарду Куарежма.

После первого тайма счет в матче 0:0.

Как сообщал УНИАН, в решающей игре Евро-2016 звание сильнейшей команды Старого Света оспаривают Португалия и Франция.