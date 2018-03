Евро-2016. Финал. Португалия - Франция - 1:0: хронология матча

Сегодня на парижском стадионе "Стад де Франс" завершится 15-й чемпионат Европы по футболу. Сборные Португалии и Франции ранее никогда не встречались в решающих матчах крупных турниров, хотя все же провели между собой ряд запоминающихся матчей.

Первое, что следует отметить - Португалия никогда не побеждала Францию в официальных матчах! Более того, последняя победа "Селесао" в этой дуэли была зафиксирована еще в 1975 году!

С тех пор команды написали солидную историю противостояний, в которой однако находится место для успехов лишь одной сборной. На двух победных для себя чемпионатах Европы французы не только встречалась с португальцами, но и превращали эти матчи в драму с овертаймом, где с лучшей стороны проявляли себя лидеры команды Мишель Платини и Зинедин Зидан.

Сегодня в составе сборной Франции нет игроков калибра Платини или Зидана, но и без них команда имеет достаточно сил для победы, а также крепкий характер, чтобы справиться с возможными трудностями. Это уже доказано на Евро-2016.

У сборной Португалии есть своя историческая подоплека. В активе у европейской "Селесао" до сих пор нет ни одного крупного международного трофея, а память о поражении в финале Евро-2004 до сих пор отзывается болью в сердце у каждого португальского болельщика. В той встрече принимал участие молодой Криштиану Роналду, который теперь является одним из двух лучших футболистов мира. Сегодня португалец сделает все, чтобы принести своей стране первый титул в истории.

Также предлагаем Вашему вниманию анонс этого матча.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи сборную Франции. На победу команды Дидье Дешама на чемпионате Европы принимаются ставки с коэффициентом 1,44. В то же время на успех Португалии в дуэли можно поставить с коэффициентом 2,87.

Матч Германия - Франция состоится на стадионе "Стад де Франс" в предместье Парижа и начнется в 22:00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция поединка пройдет на телеканале "Украина".

На данный момент уже известны стартовые составы команд.

У сборной Португалии в основе выйдут: Руи Патрисиу, Седрик, Пепе, Жозе Фонте, Рафаэль Геррейру, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Ренату Санчес, Жоау Мариу, Криштиану Роналду, Нани.

Обращаем внимание на возвращение в состав Пепе и Вильяма Карвальо, которые пропускали полуфинал с Уэльсом из-за травмы и дисквалификации соответственно.

А вот Дидье Дешам считает что менять победный состав неправильно. В результате, уже третью игру подряд за пределами основного состава остались Н'Голо Канте и Адиль Рами. Вместо них вновь сыграют Мусса Сиссоко и Самюэль Умтити.

Состав "Ле Бле" выглядит так: Льорис, Косельни, Эвра, Санья, Умтити, Погба, Матюиди, Пайет, Сиссоко, Гризманн, Жиру.

Любопытную статистику приводит УЕФА: сборная Португалии не проигрывает уже в 14 матчах подряд, если за нее играет Криштиану Роналду.

Команды пока что разминаются перед игрой.

The stars of the show are out and we're less than 30 minutes away from kick-off! #EURO2016#PORFRApic.twitter.com/6mGjjjJL1k — UEFA EURO 2016 (@UEFAEURO) 10 июля 2016 г.

Вот еще одна информация. Полузащитник команды Ренату Санчес сегодня побьет рекорд чемпионатов Европы - он станет самым молодым игроком, который выходил в финальном матче Евро. Сейчас новичку мюнхенской "Баварии" 18 лет и 326 дней. Предыдущий рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который был установлен... конечно же, на Евро-2004.

Немного статистики:

В центре стадиона "Стад де Франс" установлен большой резиновый Кубок Европы. Нас ожидает маленькая церемония закрытия турнира.

Дэвид Гетта и Зара Ларссон исполнили гимн Евро-2016, а бывший капитан сборной Испании Хави передал Кубок Европы для вручения новому чемпиону после финального матча.

И вдобавок фото с церемонии закрытия:

Звучат гимны Португалии и Франции. Впрочем, нет сомнений: Марсельезу мы сегодня услышим еще не раз в исполнении французских болельщиков на трибунах.

В общем, все готово к началу матча. И Португалия, и Франция сегодня в своих традиционных цветах. Именно в синей форме играли французы, когда выигрывали все свои титулы - Евро-1984, Евро-2000 и ЧМ-1998.

Матч начался!

1. Португалия сразу же отправила мяч вглубь своей половины поля. Намерения команды Фернанду Сантуша очевидны.

Вот еще красивое фото с церемонии закрытия:

3. Тем временем, Франция уже обосновалась на чужой половине поля и даже забрасывала мяч в чужую штрафную, но там оборона Португалии разобралась четко.

4. Седрик здорово забросил мяч на Нани, который чуть было не вышел на свидание с Льорисом. Но прием мяча у форварда португальцев не вышел, и мяч после его удара улетел на трибуны.

5. А вот и первый удар у Франции. Сиссоко из-за пределов штрафной отправил мяч намного выше ворот. Нет так плохо, как для старта матча.

7. Гризманн выходил на ударную позицию, но с острого угла ударил очень неточно.

8. Хо-хо, Франция показала, что с Роналду сегодня церемонится не будет. Криштиану принял мяч и пока думал, что с ним делать, Пайе грубо, но в рамках правил отобрал сферу. Португальцу оказывают медицинскую помощь.

9. Сэйв Патрисиу! Грубая образка Пепе привела к моментальной атаке Франции, которая завершилась ударом Гризманна под перекладину. Патрисиу перевел мяч на углловой.

10. После углового Жиру пробивал по воротам Патрисиу. Вратарь на месте.

12. Португалия традиционно для себя пытается "убаюкать" соперника.

13. Позиционное нападение у Португалии не получается - слишком много брака у футболистов атаки.

15. Франция пытается сконструировать свое нападение, но португальская оборона пока что справляется с попытками соперника.

16. И снова брак у Португалии в нападении. Ренату Санчес после передачи пропустил мяч между ног.

17. Катастрофа у Португалии! Роналду, кажется, не может продолжить игру! Плачет португалец...

18. Покидает поле Роналду. Пока что без замены.

21. Роналду возвращается на поле! Надолго ли?

22. А игра, тем временем, достаточно равная. Пробовала атаковать Португалия - не вышло, пробует атаковать Франция.

22. Сиссоко сам пробрался ближе к штрафной и здорово пробил по воротам - угловой.

23. Адриен Силва пробивал по воротам, неточно.

24. Роналду все-таки не может продолжать игру и покидает поле на носилках. Будет замена. Португальцы проклинают Димитри Пайе...

25. Куарежма вышел на поле вместо Роналду.

26. Португалия пытается закрепиться на половине поля Франции. Жоау Мариу даже пробивал головой по воротам. Не очень опасно для Льориса.

27. Такое ощущение, что Франция шокирована уходом Роналду больше, чем Португалия.

29. Матюиди подавал в штрафную Португалии, но никого из партнеров там не было.

30. Здорово прошел к штрафной Португалии Мусса Сиссоко. Угловой после его удара.

32. Франция вернула себе контроль за мячем.

33. Сиссоко - герой первого тайма. Он снова пробивал по воротам Патрисиу, на этот раз из штрафной площадки. Вратарь справился.

34. Седрику желтая карточка за фол на Пайе.

35. Льорис прервал потенциально опасную атаку Португалии.

36. И вновь Португалия взяла контроль мяча в свои ноги.

37. Здорово Нани провел атаку, но до удара дело так и не дошло. Адриен Силва слишком долго возился с мячом в штрафной французов.

38. Жозе Фонте пробивал головой после подачи углового. Неточно.

39. В целом, нельзя сказать, что матч складывается ровно так, как того ожидали. Франция не доминирует, Португалия в обороне не отсиживается.

40. Пайе пытался пробить по воротам Португалии, но его удар заблокировали.

41. Еще один угловой заработала Португалия. Неплохо выглядит Куарежма, работающий и за себя, и за Роналду.

42. Угловой к опасностям у ворот Льориса не привел.

43. Владение мячом - 55% на 45% в пользу Франции. По ударам - 7:4.

44. Много насекомых летает над "Стад де Франс". Причем, ранее такой проблемы на Евро-2016 не было. Вот, посмотрите:

Moths take over Stade de France ahead of Euro 2016 final https://t.co/3zjCUz8L78pic.twitter.com/iWpMpgqJHn — Goal (@goal) 10 июля 2016 г.

45. Гризманн падал в штрафной площадки Португалии. Но никакого пенальти нет, тут вам не Риццоли.

45+1. Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45+2. Жоау Мариу подавал с фланга, но его передача никого из партнеров во французской штрафной не нашла.

Первый тайм окончен. Пока 0:0.

А вот что сейчас происходит в Марселе, например:

Криштиану Роналду впервые за 10 лет был заменен в матче сборной Португалии. Последний раз такое происходило 3668 дней назад, когда Португалия играла с Нидерландами.

46. Начался второй тайм!

47. Нани на газоне. Оставьте хоть кого-то здоровым! :(

48. Пепе получил по ногам от Сиссоко. Да что ж такое?!

49. Не прошла атака Португалии - мяч в руках у Льориса.

50. Сначала у Погба, а потом у Пайе не получились проходы к португальской штрафной.

51. Очень здорово прошел по флангу Сиссоко и делал прострел в штрафную, но Оливье Жиру возможность проспал.

52. После углового Патрисиу выпустил мяч из рук. Выпустил, а потом словил.

54. Погба пробил над воротами. Безопасно для Руи Патрисиу.

55. Фонте вышел к центру поля, но не стал рисковать и отдал мяч назад на вратаря. Показательный момент.

56. Жоау Мариу делал опасную подачу в штрафную, но Умтити выбил мяч на угловой. Угловой пользы Португалии не принес.

57. Замена у сборной Франции. Кинглси Коман выходит вместо Димитри Пайе. Обидчик Роналду теперь за пределами поля.

58. Гризманн напомнил о себе, пробил в руки Руи Патрисиу.

Несколько минут назад на поле выбегал стрикер, которого задержали стюарды. Не все в порядке с организацией матча сегодня.

61. Ренату Санчес уронил Патриса Эвра. Ничего особенного.

62. Жоау Мариу сбивал Оливье Жиру, срывая контратаку Франции. Желтая карточка португальцу.

63. Франция заработала угловой, но выжать из него ничего не смогла.

64. Марсельеза на трибунах "Стад де Франс". На поле менее интересно.

65. Эвра теперь делал подачу с фланга, но снова неэффективно для Франции. Португалия защищается неплохо.

66. Гризманн! После подачи с фланга пробил чуть мимо ворот. У Руи Патрисиу шансов спасти свою команду уже не было.

67. Замена! Жоау Моутинью вышел вместо Адриена Силвы.

68. Коман издали пробивал по воротам. Удар вышел насколько сильным, настолько и неточным.

69. Куарежма делал подачу с фланга, но во французской штрафной снова никого из партнеров нет.

70. Португалия играет на 0:0, Франция играет на 1:0.

71. Куарежма и Геррейру не поняли друг друга во время португальской атаки. Мяч потерян.

72. Кингсли Коман вышел на убойную позицию в штрафной площадке Португалии, но так разогнался, что пробить не успел.

72. После углового у ворот Португалии образовался хаос, но до удара по воротам дело вновь не дошло.

74. Кстати, Португалия владеет мячом 59% игрового времени. Если помните, в первом тайме, у нее было всего 45%.

75. Руи Патрисиу спасает ворота Португалии после удара Жиру из пределов штрафной плошадки!

76. Теперь Геррейру делал подачу с фланга. Франция отбилась.

77. Реактивный Коман делал опаснейший прострел с фланга на Гризманна, которому помешал ударить... Жиру.

78. Вместо Жиру вышел Андре-Пьер Жиньяк. Традиционная и ожидаемая замена у Дешама.

79. А вот у Португалии не такая ожидаемая замена. Вместо Ренату Санчеса вышел Эдер.

80. Воу-Воу! Нани делал подачу, и Льорис вытащил мяч из-под перекладины. Куарежма добивал в падении через себя, но в этот раз мяч прилетел точно в руки французскому киперу.

82. Нани издали пробивал по воротам. Неточно.

83. Эвра пытался что-то создать на левом фланге, но потерял мяч.

84. Сиссоко! Очень сильно пробил издали, но Руи Патрисиу с трудом смог отбить мяч.

85. Сиссоко где-то получил по голове. Ему окажут помощь за пределами поля.

86. Жиньяк пытался найти возможность для удара, но Пепе его заблокировал.

87. Матюиди сорвал контратаку Португалии. Но обошлось без карточки.

88. Мощный Сиссоко прошел сквозь полузащиту Португалии и пытался вывести Гризманна один на один. Но передача вышла слишком сильной, и момент себя исчерпал.

89. Прямо скажем, не самый зрелищный финал чемпионата Европы. Хотя могло быть, да и бывало еще грустнее.

90. Бакари Санья подавал в штрафную, а там на лучшей позиции оказался Руи Патрисиу.

90+1. Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90+2. Франция контролирует мяч в центре поля. Ничего не указывает, что в основное время игры будет забит гол.

90+2. Невероятно! Жиньяк вышел на убойную позиции вблизи ворот и пробил в штангу! Португалия спаслась, не иначе.

Финальный свисток. У нас будет овертайм.

Это шестой финал Евро, в котором будет экстра-тайм. Но первый, в котором основное время завершилось со счетом 0:0.

91. Начался первый овертайм.

92. Руи Патрисиу совершил семь сейвов за 90 минут матча. Это рекорд, начиная с Евро-1980. Столько же сейвов сделал в финале Евро-1992 датский вратарь Петер Шмайхель.

93. На поле пока ничего интересного. Португалия контролирует мяч на своей половине поля.

95. После стандарта Португалии Пепе очень опасно пробивал по воротам Льориса. Но, как оказалось, он был в офсайде.

96. Рафаэль Геррейро получил желтую карточку.

97. Тем временем, лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поддержал Роналду в социальных сетях. "Ужасно смотреть, как Роналду покидает поле вот таким образом. Надеюсь, с ним ничего серьезного не произошло".

97. Матюиди получил карточку за фол против Эдера.

98. И еще карточка. Вильяму Карвалью за срыв атаки Франции и, в частности, Кингсли Комана.

99. Угловой заработал Андре-Пьер Жиньяк для свей команды.

100. Чем дальше, тем все тяжелее Португалии защищаться. Но и у Франции дело до ударов по воротам не доходит.

Португальские болельщики реагируют на попадание Жиньяка в штангу в конце основного времени игры

This was the reaction in the Paris Fan Zone when Gignac hit the post. So close! #EURO2016#PORFRApic.twitter.com/v6txhPs9Ts — UEFA EURO 2016 (@UEFAEURO) 10 июля 2016 г.

103. Очень опасно было у ворот Льориса! Португалия заработала угловой, и после подачи Эдер нанес удар впритык прямо в Льориса.

105. На последней минуте первого экстратайма Португалия владеет мячом на своей половине поля.

Первый экстра-тайм окончен.

Роналду, кстати, стоит на ногах и в перерывах поддерживает своих партнеров.

106. Начался второй экстратайм.

106. Матюиди грубо сыграл против Моутиньо. Штрафной, но очень далеко от ворот.

107. Эдер сыграл рукой вблизи своего штрафной площадки, но судья решил, что это был Косельни. Желтая карточка французу и опаснейший штрафной!

108. Перекладина спасает ворота Франции после удара Геррейру!

109. ГОООООООООООООЛ!!!!!! Вышедший на замену Эдер здорово приложился к мячу издали, и отправил сферу прямо в нижний левый угол ворот Льориса!

110. И сразу же замена у Дешама. Марсиаль вышел вместо Муссы Сиссоко для усиления атаки.

112. Эвра пытался сделать прострел, но его пас заблокирован.

114. Нани едва не вышел один на один в результате португальской атаки. Голевой момент был утерян, но мяч остался у Португалии.

115. Погба получил желтую карточку за срыв контратаки соперника.

116. Марсиаль пытался пройти по левому флангу, но выпустил мяч за пределы поля. Вот видно, что человек только вышел на поле и не в курсе, как играют португальцы в обороне.

116. Контратака Португалии: Нани отдавал на Куарежму, но последний мяч не достал.

117. Задержка в матче - медики оказывали помощь Рафаэлю Геррейро.

118. Роналду, хромая, выгнал Геррейро обратно на поле.

119. Жоау Мариу после передачи Куарежмы едва не вышел один на один с Льорисом. Но соперник вовремя выбил мяч на угловой.

120. Две минуты добавил арбитр.

120+1. Нет никакого штурма сборной Франции в последние минуты игры. Франция играет так, как будто впереди еще час игры.

120+2. Хорошая атака Франции завершалась ударами Марсиаля и Погба, но Патрисиу в игру не вступал.

Финальный свисток!



Португалия. Впервые. В своей истории. Становится. Чемпионом. Европы!