Петиция за роспуск сборной России по футболу побила рекорд популярности

Более 780 тысяч человек подписали петицию о роспуске сборной России, которая появилась на сайте Change.org, сообщает "Чемпионат".

Данная петиция стала самой популярной за всю историю существования международной онлайн-платформы. Change.org существует с 2007 года.

"Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На сэкономленные деньги построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением. Вот уже 10 лет долгожданного чуда нет. Может быть, стоит что-то менять, может быть, мы пропустили что-то важное", — говорится в тексте петиции, обращенной к президенту РФ Владимиру Путину, правительству страны и Государственной Думе.

Читайте такжеСборная России осталась без главного тренераКак сообщал УНИАН, на Евро-2016 сборная России не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с командой Англии (1:1), а также уступила сборной Словакии (1:2) и команде Уэльса (0:3).

После чемпионата Европы два футболиста сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин попали в скандал после того, как в одном из ресторанов Монте-Карло якобы заказали 500 бутылок шампанского общей стоимостью 250 тысяч евро.