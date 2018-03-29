Евро-2016, финал: Португалия - Франция. Анонс матча

Не так уж часто на крупных чемпионатах для сборных победителем становится фаворит или хозяин турнира. Однако сборная Франции сегодня очень близка, чтобы разбить эту традицию - осталось сделать лишь последний шаг и обыграть в финальном матче Португалию.

Франция еще до начала чемпионата воспринималась как фаворит турнира, но на первых этапах турнира команда Дидье Дешама не оправдывала ожидания болельщиков. Свои победы над заведомо более слабыми соперниками "Ле Бле" добывали на постоянной основе, но каждый раз это делось со скрипом и вынужденным проявлением характера. Однако те матчи - против Румынии, Албании, Швейцарии и Ирландии - закалили французов, благодаря чему их дальнейший путь на турнире сложился не то, чтобы проще, но гораздо успешнее.

Накануне старта Евро-2016 Дидье Дешам переживал за оборону своей командой, которая в товарищеских матчах допускала множество голевых ошибок. Отчасти, с этим связан акцент на работу в защите в первых поединках команды. Тем не менее, к финалу сборная Франции вновь подходит в качестве самой грозной команды в нападении. Четвертьфинальная встреча с исландцами показала ее возможности в атаке сполна, да и по итогам игры против Германии французы создали ничуть не меньше голевых моментов, чем соперник.

Потому вполне логично, что сейчас главной звездой хозяев чемпионата выглядит не трудолюбивый Димитри Пайе, бравший свое во-многом за счет силы воли, а наконечник атак Антуан Гризманн. Если сегодня португалец Криштиану Роналду не сделает хет-трик, французский форвард мадридского "Атлетико" как минимум с шестью голами станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

Сборная Португалии - антипод сборной Франции. До полуфинала с Уэльсом команду Фернанду Сантуша упрекали за все на свете - и за скромные три очка в групповом турнире, и за ноль побед в основное время в первых пяти матчах, и главное - за унылую игру в плей-офф, которая не предусматривала желания отгрузить сопернику два-три мяча и отправить его в нокаут задолго до окончания матча. Напротив, Португалия, делая ставку на оборону, усыпляла противников, а заодно и зрителей. Лишь в полуфинале с Уэльсом "Селесао" удалось выиграть матч в основное время, да еще и со счетом 2:0. Хотя и в этой встрече команда Сантуша отдавала инициативу сопернику, пока сама не забила дважды.

Однако, как известно, история помнит не столько игру, сколько результат. А результат сегодня таков: Португалия второй раз в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы. Первый раз, в 2004-м, "Селесао" в решающем матче уступила сборной Греции, которая умела так же здорово "сушить" игру. Поэтому где-то даже символично, что нынешняя Португалия добралась до нового финала, будучи противоположностью себя же 12-летней давности.

Также накануне финала стоит вспомнить еще об одной детали. Матч будет вдвойне важен для лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, который вновь по итогам года намерен выиграть "Золотой мяч" лучшему футболисту мира. Первый шаг для этого уже сделан - его мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов. Если триумфа добъется еще и Португалия, у респондентов просто не останется выбора, и португалец в четвертый раз завоюет этот приз. В случае же поражения, Роналду не удастся избежать очередных сравнений с форвардом "Барселоны" Лео Месси, который этим летом проиграл финал Кубка Америки со сборной Аргентины.

"Мы получили возможность выиграть чемпионат Европы, - сказал перед матчем Дидье Дешам. - Когда вам 18, 20 лет, то не надо думать о том, что в будущем такие шансы могут появиться вновь. Игроки понимают, что им очень повезло сыграть в финале Евро в Париже".

"У Португалии классная команда, в финале она оказалась не случайно. Ее, как и нас, критиковали на старте турнира, но она, как и мы, сыграет в главном матче. Это опытная сборная, которая умеет менять игру в зависимости от соперника. Она здорово обороняется, ее вингеры отлично навешивают в штрафную", - добавил он.

Фернанду Сантуш на предматчевой пресс-конференции не стал называть свою команду аутсайдером противостояния. "Я говорил и раньше, что наша цель — выйти в финал и выиграть его. Мы полны уверенности в своих силах, потому что хотим сделать португальский народ счастливым и дать ему повод для празднования", - подчеркнул португалец.

"Если говорить об исполнителях, нас должен беспокоить абсолютно каждый. Мне придется перечислить весь состав французов, потому что за них играют мастера мирового класса, выступающие в топ-клубах. Каждый из них может решить судьбу матча, но у Португалии тоже имеется сильная команда и яркие индивидуальности, которые знают, как выигрывать матчи", - считает Сантуш.

22:00. Португалия - Франция (прямая трансляция - ТК "Украина")

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи сборную Франции. На победу команды Дидье Дешама на чемпионате Европы принимаются ставки с коэффициентом 1,44. В то же время на успех Португалии в дуэли можно поставить с коэффициентом 2,87.

Традиционно напомним, что финал Евро-2016 среди прочих мест Киева можно будет посмотреть в различных фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове.