В Париже перед финалом Евро-2016 усилены меры безопасности
15:14, 10 июля 2016Евро 2016
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Финальная игра начнется в 22.00 по киевскому времени.
REUTERS
Более 5 тыс. французских полицейских патрулируют Париж и окрестности города в день проведения финального матча Евро-2016 между сборными Франции и Португалии.
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Особое внимание уделяют стадиону "Стад де Франс", фан-зоне вблизи Эйфелевой башни и Елисейским полям, сообщает ВВС Украина.
Финальная игра начнется в 22.00 по киевскому времени.
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