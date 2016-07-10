В Париже перед финалом Евро-2016 усилены меры безопасности

Более 5 тыс. французских полицейских патрулируют Париж и окрестности города в день проведения финального матча Евро-2016 между сборными Франции и Португалии.

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Особое внимание уделяют стадиону "Стад де Франс", фан-зоне вблизи Эйфелевой башни и Елисейским полям, сообщает ВВС Украина.

Финальная игра начнется в 22.00 по киевскому времени.