Роналду не собирается брать пример с Месси и завершать карьеру в сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступления за национальную команду, как бы не завершился финальный матч Евро-2016. Об этом заявил наставник португальцев Фернанду Сантуш, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что португалец после финала чемпионата Европы может завершить карьеру в сборной, повторив поступок капитана и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Однако Сантуш считает, что Роналду сыграет еще как минимум на одном чемпионате Европы.

"Он будет играть за нас еще шесть, семь, десять лет. Я не знаю. Но завтрашний матч точно не будет для него последним" - заявил Сантуш.

Напомним, 31-летний Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с 2004 года. На Евро-2016 он забил три мяча и отдал три голевые передачи. Его гол и передача в полуфинальном матче с Уэльсом позволили Португалии оказаться в финале турнира.

Ранее 29-летний Лионель Месси заявил об окончании карьеры в сборной Аргентины после поражения в финале Копа Америка от Чили.