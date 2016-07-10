Роналду не собирается брать пример с Месси и завершать карьеру в сборной

12:02, 10 июля 2016
Евро 2016
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Португальский футболист после чемпионата Европы продолжит выступления за свою сборную.

Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит выступления за национальную команду, как бы не завершился финальный матч Евро-2016. Об этом заявил наставник португальцев Фернанду Сантуш, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что португалец после финала чемпионата Европы может завершить карьеру в сборной, повторив поступок капитана и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Однако Сантуш считает, что Роналду сыграет еще как минимум на одном чемпионате Европы.

"Он будет играть за нас еще шесть, семь, десять лет. Я не знаю. Но завтрашний матч точно не будет для него последним" - заявил Сантуш.

Напомним, 31-летний Криштиану Роналду выступает за сборную Португалии с 2004 года. На Евро-2016 он забил три мяча и отдал три голевые передачи. Его гол и передача в полуфинальном матче с Уэльсом позволили Португалии оказаться в финале турнира.

Ранее 29-летний Лионель Месси заявил об окончании карьеры в сборной Аргентины после поражения в финале Копа Америка от Чили. 

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