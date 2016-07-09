"Реал" предоставит отпуск четырем участникам Евро-2016 до 31 июля

Мадридский "Реал" предоставит трехнедельный отпуск своим ведущим игрокам которые участвовали в чемпионате Европы по футболу, сообщается в Twitter испанского издания Marca.

Речь идет об игроках сборной Португалии Криштиану Роналду и Пепе, футболисте сборной Германии Тони Кроосе и лидере сборной Уэльса Гаррете Бэйле.

Всем четверым будет предоставлен отпуск до 31 июля.

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Напомним что сборные Уэльса и Германии проиграли свои полуфинальные матчи, завершив выступления на турнире, соответственно, 6 и 7 июля.

Команда Португалии вышла в финал Евро-2016 и проведет свой последний матч 10 июля в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени". Начало игры в 22.00 по киевскому времени.