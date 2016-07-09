Роналду накануне финала Евро: "Нас никто не обыгрывал с начала турнира"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду накануне финального матча Евро-2016 считает шансы своей команды на успех очень высокими и отмечает, что команду еще никто не сумел одолеть по ходу соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии впервые с 2004 года сыграет в решающем матче чемпионата Европы. Правда, сейчас ситуация отличается от той, что была в финале 12-летней давности.

Тогда, на родной земле, португальцы считались явными фаворитами, но главный трофей Евро-2004 неожиданно достался грекам. Сейчас картина прямо противоположная. Теперь португальцы - аутсайдеры, которых мало кто ожидал увидеть в финале. Команда Фернанду Сантуша постепенно набирает ход, но впереди матч с хозяевами турнира французами.

Роналду - один из двух футболистов нынешнего состава португальцев, игравших в финале домашнего чемпионата в 2004 году, поэтому он хорошо знает, что испытывают французы.

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"Считаю, они фавориты, ведь они играют дома, а это большое преимущество, - отмечает Роналду. Вся страна будет их поддерживать, но это финал, и случиться может все что угодно. Мы хорошо подготовимся, и одолеть нас будет непросто. Нас никто не обыгрывал с начала турнира, и надеюсь, что французы тоже не смогут победить".

"Я всегда мечтал об этом, - говорит Роналду. - Если я выиграю что-то со сборной, это будет большим достижением для меня. Я уже скрестил пальцы, потому как верю в наш успех. В него верят и мои партнеры, и все португальцы, и все португальские французы. Всегда мечтал об еще одном финале. Это достижение дарит совершенно уникальное чувство, чувство радости. Если все пройдет хорошо, в воскресенье мне посчастливиться сыграть во втором финале за сборную Португалии".

Как сообщал УНИАН, в финале Евро-2016 сойдутся Португалия и Франция. Матч состоится 10 июля в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени" и начнется в 22.00 по киевскому времени.