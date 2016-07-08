Английский рефери Клаттенбург назначен на финал Евро-2016

Судейский комитет УЕФА назначил 41-летнего англичанина Марка Клаттенбурга главным арбитром финала Евро-2016, сообщает УЕФА.

Клаттенбург, который также обслуживал майский финал Лиги чемпионов УЕФА, станет вторым судьей, который в одном и том же году работал на двух решающих матчах главных европейских турниров. Первым этого достижения добился португалец Педру Проэнса в 2012-м. Бывший электрик Клаттенбург в мае этого год еще судил и финал Кубка Англии.

Начав судить на международном уровне в 2007-м, Клаттенбург был назначен на мужской финал Олимпийских игр в 2012 году и финал Суперкубка УЕФА-2014. Клаттенбург - первый английский арбитр финала чемпионата Европы после Артура Эллиса и Артура Холланда, которые обслуживали решающие встречи в 1960 и 1964 годах.

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На турнире Евро-2016 британец судил матчи Бельгия - Италия, Чехия - Хорватия и первую встречу 1/8 финала Швейцария - Польша. На "Стад-де-Франс" ему пока приходилось работать всего лишь один раз - в роли четвертого судьи во время поединка Исландии и Австрии.

В бригаду арбитров решающего матча Евро-2016 также войдут помощники рефери Саймон Бек и Джейк Коллин, четвертый рефери Виктор Кашшаи, дополнительные помощники рефери Энтони Тейлор и Андре Марринер и резервный помощник рефери Гьорги Ринг. Кашшаи и Ринг представляют Венгрию, остальные арбитры - Англию.

Как сообщал УНИАН, матч между сборными Португалии и Франции пройдет 10 июля в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени". Начало игры в 22.00 по киевскому времени