Тренер сборной Франции Дешам: "Мы уже вошли в историю"

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал ход полуфинального матча чемпионата Европы по футболу, отметив,что его игроки сумели "перетерпеть" сборную Германии, сообщает УЕФА.

"Мы уже вошли в историю. Франция очень долго не побеждала Германию, но сегодня это не имело никакого значения. Мы в финале, и судьба трофея в наших руках. Я рад за игроков. Это был тяжелейший матч против команды, которая заставляла нас терпеть, но мы терпели вместе. Когда ты видишь страсть и огонь на трибунах... У этой команды есть все, чтобы быть любимой", - отметил Дешам.

"Гризманн - превосходный футболист, и он снова доказал это своей игрой. Он очень старается. Сегодня он и Жиру прекрасно отрабатывали в обороне, что делало нашу игру очень компактной. Гризманн - очень важный игрок, и не только для нас. Весь сезон он являлся таковым для "Атлетико". На Евро он забивает голы, делает передачи и заражает других своей хорошей игрой", - прокомментировал тренер действия отдельных игроков.

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"Я участвовал в финалах как игрок. Теперь я очень горд как тренер, горд своими футболистами. Нет, я тоже счастлив персонально, но все равно главная заслуга принадлежит игрокам. Для меня самым большим поводом для гордости была возможность носить футболку сборной. Для игрока не может быть большей чести. Возможно, не для всех футболистов это так, но теперь они хорошо знают, что могут подарить людям, надевая эту футболку. У нас не было легких матчей. Германия - сильнейшая команда, с которой мы встречались на турнире. Но мы сделали то, что нам было нужно. Юго Льорис сыграл просто великолепно, он был ключевой фигурой сегодня. Игроки сборной Германии очень техничные, они отлично перемещают мяч, и даже без ряда важных исполнителей это очень опытная команда. У нас в составе было несколько футболистов всего лишь с парочкой матчей за сборную, но они сыграли в полную силу, и я очень рад этому как тренер", - добавил наставник французов.

"До финала три дня. Время пролетит быстро, так что мы должны успеть насладиться этой победой. Это важный шаг вперед, но самый важный предстоит сделать в воскресенье. Сделаем все возможное, чтобы подойти к воскресному матчу в оптимальных кондициях. У нас есть шанс, как и у Португалии. Победа над Германией не дает нам большого преимущества, как и тот факт, что мы - хозяева турнира. Мы просто верим в себя. То же самое можно сказать и про португальцев", - подытожил Дешам.

Как сообщал УНИАН, накануне состоялся полуфинальный матч Евро-2016, в котором сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0. Таким образом, в финале встретятся Португалия - Франция. Матч состоится 10 июля в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени" и начнется в 22.00 по киевскому времени.