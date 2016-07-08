Лучший игрок полуфинала Евро Франция - Германия Гризманн: "Надеюсь, мы сможем пережить нечто подобное в финале"

Лучший игрок полуфинального матча чемпионата Европы по футболу и автор обоих забитых голов Антуан Гризманн прокомментировал победу сборной Франции над командой Германии и раскрыл свой рецепт успеха в финале, сообщает УЕФА.

"Я абсолютно счастлив и очень горд. Впереди еще один матч, чтобы все закончить праздником. Это будет очень непростой поединок, но я надеюсь, что нам этом наши победы не закончились. Мы были обязаны выигрывать ради французской публики, и давайте будем надеяться, что мы закончим на мажорной ноте", - отметил Гризманн.

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"Я очень хотел пробить пенальти в другом важнейшем матче. Сейчас рад, что принял это решение и что мы забили. Что касается второго гола, я просто караулил возможную ошибку вратаря. Мяч оказался у меня в ногах, и это не может не радовать. Это плод работы всех в Клерфонтэне. Очень рад за всех ребят", - добавил игрок.

"Мы счастливы, но не стоит задаваться - впереди еще один матч. Сегодня мы как следует отпразднуем, а уже завтра начнем готовиться к финалу. Мы очень рады. Болельщики были на высоте и до матча, и во время игры. Надеюсь, мы сможем пережить нечто подобное в финале", - подытожил футболист сборной Франции.

Как сообщал УНИАН, накануне состоялся полуфинальный матч Евро-2016, в котором сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0. Таким образом, в финале встретятся Португалия - Франция. Матч состоится 10 июля в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени" и начнется в 22.00 по киевскому времени.