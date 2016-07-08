Тренер сборной Германии Лев: "Мы играли лучше соперника"

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев после полуфинального матча чемпионата Европы с командой Франции отметил, что его подопечные играли лучше соперника и посетовал на большое количество травмированных игроков и невезение, сообщает УЕФА.

"Мы играли лучше соперника. Очень старались, демонстрировали хорошее взаимодействие, шли вперед и здорово выглядели в единоборствах. Очень обидно было получить пенальти в свои ворота за минуту до перерыва, это явное невезение. Шансы у нас были, прсто никак не получалось забить. Сегодня нам не хватило удачи. В 2010 и 2012 годах мы вылетали, уступая оппонентам, которые играли лучше нас. А вот сегодня мы были лучше французов. Просто они использовали свои шансы и добились результата", - отметил Лев.

"Что касается второго гола, мы просто не смогли выбить мяч из опасной зоны. Мы неплохо с этим справлялись на протяжении всего матча, но в том эпизоде не получилось. Считаю, моя команда превосходила соперника, особенно в средней линии. Во втором тайме мы оказывали давление, но всегда оставался риск нарваться на контратаку. Мы все перепробовали, старались как могли, и у нас были моменты", - добавил наставник сборной Германии.

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"У нас были кадровые потери - сломались Хедира и Гомес, Хуммельс был дисквалифицирован, по ходу матча из-за травмы с поля ушел Боатенг. Заменить всех этих ребят не так-то просто. Футболисты сделали все, чего я от них просил, действовали храбро и самоотверженно. Они точно не заслуживают упреков в свой адрес", - посетовал тренер.

"Турнир неплохо для нас сложился. У нас энергичная команда, которая старалась изо всех сил, даже на тренировках в Эвиане. В матчах мы показали, насколько крепок наш командный дух. Резервисты здорово помогали команде. Мы обязательно проведем анализ, но я не увидел критических ошибок со стороны игроков на этом чемпионате. В целом, у нас очень сильная команда", - подытожил Лев.

"Франция заслуженно вышла в финал. В конце концов, если ты добыл победу со счетом 2:0, то заслужил ее. Думаю, что французы выиграют и финал. Португалия меня пока не впечатлила. У Франции же очень хорошая команда, но, повторюсь, мы сегодня играли лучше", - спрогнозировал наставник действующих чемпионов мира.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Германии проиграла команде Франции в полуфинале Евро-2016 со счетом 0:2. Таким образом, в финале турнира сойдутся сборные Португалии и Франции. Матч состоится 10 июля в пригороде Парижа на арене "Сен-Дени".