Евро-2016: Франция обыграла Германию и вышла в финал

В Марселе завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Франции обыграла команду Германии.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Команды активно начали матч и в первые 15 минут создали уже три опасных момента. Активнее начали игру французы, но затем немцы перехватили преимущество и к концу тайма уже заметно превосходили соперника по всем статистическим показателям. Тем не менее, ошибка Бастиана Швайнштайгера, сыгравшего в собственной штрафной рукой в верховой борьбе с соперником перед самым перерывом, уже в добавленное арбитром время, лишила немцев преимущества в игре и даже равенства в счете. Пенальти четко реализовал Антуан Гризманн.

После перерыва немцы продолжили атаковать, но мяч упорно не шел в ворота соперника. А на 72-й минуте игроки сборной Германии совершили еще одну грубую ошибку. Немцы потеряли мяч в собственной штрафной, Погба легко обыграл Мустафи и навесил на линию вратарской. Нойер достал мяч, но отбил прямо на ногу Гризманну. Форварду оставалось не промахнуться по пустым воротам, чтобы совершить дубль.

Немцы продолжали атаковать и после этого момента, но удача явно отвернулась от команды Йоахима Лева в этот день.

Таким образом, в финале Евро-2016 сборная Франции сыграет с командой Португалии. Матч состоится 10 июля в Париже на арене "Сен-Дени".

Германия - Франция - 0:2 (0:1)

Голы: Гризманн (45, с пенальти, 72)

Г: Нойер, Гектор, Боатенг (Мустафи, 61), Хеведес, Швайнштайгер (Сане, 79), Дракслер, Кан (Гетце, 67), Кроос, Киммих, Озил, Мюллер

Ф: Льорис, Эвра, Санья, Кошельны, Умтити, Гризманн (Кабай, 90+2), Матьюиди, Погба, Сиссоко М., Пайе (Канте, 72), Жиру (Жиньяк, 75)

Предупреждения: Джан, Швайнштайгер, Озил, Дракслер - Эвра, Канте.