Швайнштайгер "заработал" пенальти для французов в своем рекордном по количеству матче на Евро и ЧМ

Полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах Европы и чемпионатах мира, сообщает SportArena со ссылкой на твиттер Opta Jose.

Сегодняшний полуфинальный матч Евро-2016 между Германией и Францией стал для 31-летнего футболиста 38-м на крупных турнирах, что на один больше, чем у предыдущего рекордсмена — бывшего форварда немецкой сборной Мирослава Клозе.

Первым международным форумом для Швайнштайрера стал Евро-2004, на котором он дебютировал 15 июня в матче против Нидерландов (1:1).

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Первый гол на крупном турнире Бастиан забил на домашнем чемпионате мира 8 июля 2006 года в ворота сборной Португалии (3:1), отметившись в этом матче дублем.

Всего на счету Бастиана Швайнштайгера 5 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира за Германию.

В матче Германия — Франция завершился первый тайм, счет 0:1. УНИАН ведет онлайн-трансляцию игры. Французы забили гол благодаря пенальти, который арбитр назначил после игры рукой именно Швайнштайгера.