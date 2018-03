Евро-2016. 1/2 финала, Германия - Франция - 0:2: хронология матча

Матч между сборными Германии и Франции определит второго финалиста Евро-2016. Разумеется, на таком этапе турнира не может быть центральных матчей, но все же именно сегодняшний поединок стоит особняком - иначе быть и не может, ведь встречаются два титана международного футбола.

Сборная Германии - четырехкратный и действующий чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и одна из мощнейших команды Евро-2016.

Сборная Франции один раз выигрывала чемпионат мира и два раза - чемпионат Европы. Важно, что Франция третий раз в своей истории принимает большое футбольное первенство для национальных команд, и предыдущие два раза становилась его победителем.

Последний раз Германия и Франция встречались в четвертьфинале чемпионате мира 2014 года. Тогда Германия благодаря голу Маттса Хуммельса вышла в следующий этап турнира.

Также предлагаем Вашему вниманию анонс этого матча.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи сборную Франции. На выход команды Дидье Дешама в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,83. В то же время на успех Германии в дуэли можно поставить с коэффициентом 2,0.

Матч Германия - Франция состоится на стадионе "Велодром" в Марселе и начнется в 22:00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция поединка пройдет на телеканале "Украина".

На данный момент уже известны стартовые составы команд. У Германии он выглядит так:

1. Мануэль Нойер, 4. Бенедикт Хеведес, 17. Жером Боатенг, 3. Йонас Гектор, 21. Джошуа Киммих, 14. Эмре Джан, 7. Бастиан Швайнштайгер, 18. Тони Кроос, 8. Месут Озил, 11. Юлиан Дракслер, 13. Томас Мюллер.

Напомним, сегодня главный тренер сборной Германии не может рассчитывать на Сами Хедиру, Маттса Хуммельса и Марио Гомеса.

А вот сборная Франции после матча против Исландии изменения в основном составе не делала:

1. Уго Льорис, 21. Лоран Косельни, 3. Патрис Эвра, 19. Бакари Санья, 22. Самуэль Умтити, 15. Поль Погба, 14. Блэйз Матюиди, 8. Димитри Пайе, 18. Мусса Сиссоко, 7. Антуан Гризманн, 9. Оливье Жиру.

Таким образом, Нголо Канте и Адиль Рами, которые до игры с Исландией были игроками основы, сегодня остались в запасе.

Болельщики сборной Франции уже давно готовы к матчу.

И Германии тоже!

А вы? :)

Звучат гимны Германии и Франции.

Французских болельщиков, конечно же, больше. Как-никак хозяева чемпионата играют.

Матч начался!

1. Активно начали матч команды. Чувствуется запредельная мотивация как Германии, так и Франции.

2. Пайе сделал проход по левому флангу, делал подачу, которую заблокировал Эмре Джан.

3. В начале матча Франция пытается давить на соперника на его половине поля.

4. Льорис легко взял мяч в руки после неудачной передачи от Германии.

5. Пайе пытался отдать обостряющую передачу на Гризманна, но немецкая защита прочитала ситуацию.

7. Гризманн прорвался на ударную позицию в штрафной площади Германии и пробил по воротам. Будь удар посильнее - быть голу, но в этот раз Нойер спас. Здорово выглядит Франция в первые минуты.

8. Германия попыталась ответить своей атакой, но ничего не получилось.

9. Германия уже не первый раз пытается атаковать по левому флангу, но в результате возвращает мяч в центр поля, а потом и вовсе тяеряет владение.

10. Дракслер сфолил в центре поля. Ничего особенного.

12. Германия постепенно перевела мяч на половину поля Франции. Но пока даже без полумоментов у ворот Льориса.

13. А вот и полумомент! Мюллера выводили на ударную позицию, но он, едва успевая к мячу, направил его мимо ворот. Льорис проводил мяч за поле глазами.

14. Очень опасно было у ворот сборной Франции! Льорису пришлось вытаскивать мяч из-под своей штанги после удара, кажется, Мюллера.

15. Снова Мюллер пробил по воротам Франции - точно по центру и в руки Льорису.

16. Более, чем достойно ответила Германия на пятиминутку французской активности.

17. Погба здорово запустил Пайе по флангу, но Киммих выиграл борьбу за мяч у француза.

18. Не прошла передача на Джана в штрафную французов. Не отдает Германия инициативу пока.

19. Первый угловой в матче. Конечно же, у ворот Франции.

20. Косельни выбил мяч из штрафной после углового.

21. Кроос прорвался в штрафную площадку Франции и в столкновении с Погба упал на газон. Тони требовал пенальти, но арбитр, что все было в рамках правил.

22. Уже и Киммих пробивал по воротам Льориса. Контролирует игру команда Йоахима Лева.

А вот в начале матча пробивал по воротам Нойера Гризманн. Сейчас Франция только мечтает о таких моментах.

23. Хороший штрафной заработала сборная Франции. Вот она, возможность для гола! Пайе будет бить?

24. Пайе пробил здорово, но Нойер взял мяч.

25. 6:2 по ударам в пользу сборной Германии, показывают нам.

26. Еще одна валидольная минута для Франции. Тут и Подача была опасной, и Озил бил, и Швайнтайгер. Выстояли французы.

27. Отличная игра, кстати. Кто там говорил, что будет тоска?

28. Франция в последние минуты играет на отбой. Даже Пайе оказался вблизи своих ворот.

Кроос требовал пенальти:

30. Относительное затишье у нас. Но Германия все равно владеет мячом и пытается что-то создать.

32. Фантастический шанс у Германии. Киммих подавал с фланга, но Мюллер чуть-чуть не дотянулся до мяча. А дотянулся бы - мог быть гол.

34. Германия ищет возможность для удара...

35. ...и теряет мяч. Франция с трудом переходит половину поля. Но все-таки переходит.

36. Владение мячем: 68% у Германии, 32% у Франции.

37. Тем временем, Джан заработал желтую карточку, а Франция получила возможность для еще одного хорошего штрафного. Точка почти та же, что и прошлый раз.

38. Погба тоже смог пробить в створ ворот Германии, но Нойер спокойно забрал мяч в руки.

39. Мюллер издалека пробивал по воротам. Льорис разобрался с моментом.

40. Гектор делал подачу, но Санья перевел мяч на угловой.

41. Опасно было. Швайнштайгер, пытаясь в борьбе с Погба дотянуться до мяча, упал в штрафной площади и требовал пенальти. Арбитр Риццоли неумолим.

42. Быстрая атака Франции по левому флангу завершилась неточным ударом Гризманна с острого угла.

43. Жиру! Оливье выходил один на один с Нойером, но все делал слишком медленно, и Хеведес в великолепном подкате выбил мяч из-под ног соперника.

43. Патрис Эвра получил желтую карточку за фол против Крооса.

44. Еще одна потенциально опасная подача Киммиха завершилась ничем.

45. На последней минуте тайма Франция заработала угловой.

45+1. Швайнгштайгер в борьбе с Эвра сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти в ворота сборной Германии!

45+2. Антуан Гризманн пробил так, что у Нойера шансов спасти ворота не было! 1:0 в пользу сборной Франции!

Первый тайм окончен. Окончен несколько нелогичной победой сборной Франции.

Социальные сети, кстати, бурлят по полной программе. Бурлят по поводу судейства Риццоли, который заметил руку Швайнштайгера, но до этого не дал два пенальти в ворота Франции. Пошла в ход и конспирология: якобы Францию как хозяев Евро-2016 пытаются вытащить в финал.

А вот и видео гола Гризманна:

Игра рукой Бастиана действительно была:

That was a pen, really stupid decision from Schweinsteiger to hold his hand up like this... pic.twitter.com/fbbGgXDQ4j — Mateusz (@afc_Mat) 7 июля 2016 г.

Тем временем, команды возвращаются на поле.

Месут Озил за что-то получил желтую карточку.

Второй тайм начался!

46. Судя по всему, Германия продолжит давить на ворота Льориса. Пока хватит сил - не будет забывать, что за спиной немцев тяжелейший четвертьфинальный матч против Италии.

47. Оливье Жиру оказался на убойной позиции, но ударил прямо в Боатенга. Пока что Франция выглядит активнее.

48. Подача углового в исполнении Франции ударом не завершилась.

49. Дракслер пытался вывести Мюллера один-на-один с Льорисом, но французская защита прочитала эпизод.

50. А вот и удар Киммиха заблокировали. Похоже, в перерыве Франция действительно провела работу над ошибками.

51. Дракслеру карточка в простом эпизоде. Кажется, у нас начинают закипать страсти.

52. Гектор делал прострел с фланга, но Франция заблокировала удар.

Вот так Жиру бил во втором тайме в Боатенга:

53. Эвра грубо играл против оппонента. А ведь есть у Патриса уже желтая карточка...

54. Риццоли продолжает гнуть свою линию. Джан прошел по центру поля, в противоборстве с соперника упал как подкошенный, но свисток арбитра молчит.

55. Дракслер опасно подавал в штрафную немцев, но Умтити смог головой выбить мяч подальше от ворот.

56. В общем, ожидаемо Германия захватила инициативу, но за 10 минут ни одного удара по воротам Льориса не нанесла.

57. Хеведес отправлял мяч на Киммиха, но последний не добрался до сферы.

58. Теперь в забег по другому флангу Германия пыталась отправить Гектора. Он тоже не дотягивается до мяча.

59. Боатенг получил травму и вынужден покинуть поле. Будет замена.

61. Шкодран Мустафи выходит на поле вместо Боатенга. На ровном месте Джером получил травму.

62. Озил оказался в офсайде. Иссякают силы у команды Лева.

63. По ударам по воротам счет, кстати, уже 11:8 в пользу Германии. Было, напомним, 6:2.

64. Уже 11:9 - Косельни неточно пробил головой после подачи углового.

64. Вновь никто из сборной Германии не успел на опаснейший прострел с фланга.

Похоже, для Боатенга чемпионат закончен даже в случае віхода Германии в финал:

66. Марио Гетце выходит на поле вместо Эмре Джана. Замена на усиление атаки.

67. Рейд Пайе с фланга к штрафной площадке Германии завершился слабым и неточным ударом.

69. Подача углового в исполнении Германии завершилась... фолом в атаке. Риццоли?!

70. Интересную статистику приводит УЕФА. Оказывается, сборная Франции никогда не проигрывала матчи, в которых за нее забивал Гризманн!

71. Кроос сделал великолепную подачу со штрафного, но Мустафи пробил головой совсем неудачно.

72. А вот Франция делает замену на усиление защиты. Вместо Димитри Пайе на поле вышел опорник Н'Голо Канте.

73. ГОООООООООООЛ! Гризманн делает дубль! Германия комбинировала в своей штрафной, потеряла мяч, упустила подачу с фланга, не подстраховала Нойера на выходе и забыла про Гризманна, когда ворота оказались пустыми.

74. Киммих! Наносил крученный удар по воротам Франции и угодил в крестовину.

75. Канте получил желтую карточку, сфолив против Дракслера.

76. Дракслер наносил опаснейший удар со штрафного, и мяч пролетел чуть мимо штанги.

77. Санья очень грубо сыграл против Дракслера, но судья оставил мяч Франции.

78. Классическая замена у Франции. Форвард Андре-Пьер Жиньяк вышел вместо Оливье Жиру. Неудачный матч провел нападающий "Арсенала",

79. Последняя замена в матче. Лерой Сане заменил Бастиана Швайнтайгера.

80. Германия провела очередную отличную атаку, но на ее завершающей стадии команде никак не удается нанести эффективный удар. В этот раз попытку испортил Мустафи.

81. Жиньяк нарушил правила в нападении. Первый спорный свисток не в пользу Франции.

82. И снова Кроос делал шикарную подачу со штрафного. Хеведес выиграл воздух, но пробил чуть-чуть над воротами.

83. Германия продолжает атаковать, но все больше сумбура появляется в ее действиях.

Второй гол Антуана Гризманна:

86. Гризманн едва не сделал хет-трик. Форвард "Атлетико" был готов выходить один-на-один с Нойером, пока его не догнали. Антуан выкрутился и все-таки нанес удар, но точно в руки вратарю.

87. Силы Германии тают на глазах. Моральные силы, прежде всего.

88. Теперь еще и Жиньяк бил по воротам Нойера. Не очень опасно.

89. Теперь уже Франция контролирует мяч на чужой половине поля. Германия постепенно капитулирует...

90. Еще и болельщики свистят, когда мяч у немцев. Ничего у футболистов не получается сейчас.

90+1. Четыре минуты добавил арбитр.

90+2. Все-таки лишь сейчас последняя замена в матче. Гризманн под овации публики покидает поле, а Йоан Кабай выходит.

90+3. Шикарнейший сэйв делает Льорис после удара головой от Киммиха! Возможно лучший сэйв чемпионата!

90+4. Финальный свисток.

Вот и все. Сборная Франции становится вторым финалистом чемпионата Европы, присоединившись к Португалии. Решающий матч Евро-2016 состоится 10 июля на парижском стадионе "Стад де Франс", начало встречи - 22:00!