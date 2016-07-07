Расизм на Евро-2016: датские националисты "отправили" сборную Франции на Кубок Африки

Датская партия националистов Danskernes Parti устроила в социальной сети Facebook расистский скандал, сообщает 101greatgoals.com.

Во время проведения матча между сборными Франции и Исландии на Евро-2016 на официальной странице партии было опубликовано расистское фото. Слева на нем изображены игроки сборной Франции Поль Погба, Бакари Санья, Патрис Эвра и Мусса Сиссоко, справа - исландец Аарон Гунарссон.

При этом, сборная Франции отмечена как "Африка", а Исландия получила маркировку "Европа". Ниже указано: "Кто считает, что сборная Франции должна играть на Кубке африканских наций, распространяйте этот пост".

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На данный момент репост данной записи сделали более 700 пользователей социальной сети.

Исландская федерация футбола открестилась от причастности к публикации этого поста и назвала его отвратительным и жалким. Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек заявил, что это ужасное преступление, после проведения великолепного чемпионата.

Как сообщал УНИАН, сборная Исландии вылетела с Евро-2016 на этапе четвертьфинала, уступив сборной Франции со счетом 2:5.

Сборная Дании на чемпионате Европы участия не принимала.