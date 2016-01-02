Евро-2016, 1/2 финала. Германия - Франция. Анонс матча

После того, как сборная Германии выиграла "досрочный финал" у Италии, ее ожидает еще один матч с таким же статусом - против хозяев турнира, французов. Евро-2016 на исходе, силы команд уже заканчиваются и в таких матчах характер футболистов будут выходить и на первый, и на второй план. Сегодняшняя встреча - еще один тест на морально-волевые качества сборных. Кто окажется сильнее духом, тот и победит.

Изначально фаворитом встречи должна была считаться сборная Германии. Подопечные Йоахима Лева во время турнира действительно выглядели машиной по добыванию необходимого результата, доказав, что по своим возможностям они ничуть не хуже команды, которая два года назад стала чемпионом мира. Тогда Германия в полуфинале также встречалась с хозяевами турнира - наверное, не нужно напоминать, что игра завершилась полнейшим разгромом Бразилии со счетом 7:1. Впрочем, искать параллели тут, наверное, не стоит - очень сомнительно, что Франция позволит себе проиграть с такой разницей в счете.

В другом, менее памятном матче ЧМ-2014, Германия встречалась как раз с Францией. Это был четвертьфинал турнира, и тогда команда Лева добыла непростую победу 1:0 за счет раннего гола Маттса Хуммельса. Большинство участников той встречи выйдут на поле и в сегодняшней игре, но вот на Хуммельса "Бундесманншафт" рассчитывать как раз не сможет - он дисквалифицирован. Также не сыграют сегодня еще два важных исполнителя для Германии - основной центральный полузащитник Сами Хедира и форвард Марио Гомес. Словом, Йоахиму Леву придется хорошо подумать, как максимально равноценно их заменить.

Еще одной проблемой сборной Германии накануне полуфинала является календарь чемпионата. Лишь пять дней назад немцы провели изнурительный 120-минутный матч против Италии и не факт, что смогли полностью восстановиться. Франция играла днем позже, но затраченные ими силы на выход в полуфинал сравнению не поддаются - подопечные Дидье Дешама налегке разгромили сенсационную Исландию, позволив себе даже пропустить два мяча.

Успех в игре с Исландией позволил говорить о том, что французы по ходу чемпионата как хорошее вино становятся лишь лучше. И действительно, после мучений в играх с командами вроде Албании, Румынии или Ирландии разгромная победа с пятью забитыми мячами не может не вызывать восторга. К тому же, проявили себе все лидеры французской атаки - Оливье Жиру, Поль Погба, Антуан Гризманн и, конечно же, Димитри Пайе. Однако такой результат также не должен вводить в заблуждение. Во-первых, не стоит переоценивать возможности Исландии, а во-вторых, стоит помнить, что островитяне не играли в такой футбол, как вышеупомянутые Албания или Румыния. Исландия не желала портить праздник болельщикам своей игрой с "автобусом" у ворот, а пыталась забить сама. Отсюда и четыре пропущенных гола в первом тайме.

Дидье Дешаму, впрочем, такой результативный матч придал энтузиазма. Он уже пообещал, что в поединке с Германией его команда вновь будет атаковать. Пожалуй, это даже логично - негоже хозяевам и фаворитам чемпионата отсиживаться в обороне.

"Сборная Германии все время старается доминировать, забирать мяч себе, но мы не можем выйти на поле с мыслью просто защищаться и ловить их на контратаках. Мы их уважаем, у них лучшая команда в мире, но мы готовы играть в свой футбол", - заявил французский специалист.

Йоахим Лев также выглядит уверенно перед матчем. "Сборная Франции находится в очень хорошей форме, - считает наставник сборной Германии. - У нее очень мощная атака. Поэтому важно правильно выстроить игроков на поле: если мы дадим французам много пространства, нас тут же накажут. Но у каждой команды есть недостатки, и Франция не исключение. Мы отлично знаем о них, но я не буду говорить об этом вслух. Нам предстоит приложить серьезные усилия, чтобы попасть в финал турнира".

22:00. Германия - Франция (прямая трансляция - ТК "Украина")

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи сборную Франции. На выход команды Дидье Дешама в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,8. В то же время на успех Германии в дуэли можно поставить с коэффициентом 2,0.

Традиционно напомним, что данный матч среди прочих мест Киева можно будет посмотреть в различных фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове.