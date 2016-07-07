Роналду повторил рекорд Платини по количеству голов на Евро

Забив гол в ворота Уэльса в матче 1/2 финала Евро-2016, Криштиану Роналду повторил рекорд Мишеля Платини - 9 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Платини записал на свой счет все девять голов в пяти матчах чемпионата Европы-1984 во Франции. Роналду же для этого потребовалось четыре турнира. Зато португалец оказался первым в истории игроком, отличавшимся на четырех Евро - в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.

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Кроме того, на счету Роналду еще два рекорда финальной части чемпионата Европы - наибольшее число матчей (20) и наибольшее число голов на Евро с учетом квалификации (29).

Также Криштиану является рекордсменом сборной Португалии по количеству матчей (132) и голов (61).

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. В финале Евро 2016 португальцы сыграют с победителем второго полуфинала Германия - Франция, который состоится сегодня.