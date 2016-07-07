Нападающий сборной Уэльса Бейл: "Мы должны собой гордиться"

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл после полуфинального матча Евро-2016 с командой Португалии заявил, что его команда сделала все возможное на этом турнире и у нее есть повод гордиться собой, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Тяжело анализировать что-то сейчас, мы однозначно разочарованы, - отметил Бейл. - Но мы должны собой гордиться. Мы выложились по полной. Мы пытались получить удовольствие от турнира. Хотим поблагодарить всех болельщиков за поддержку, она была невероятной".

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"Естественно, мы расстроены, но они забили первый гол, потом им немного повезло в эпизоде со вторым. Мы сделали все что могли, чтобы возродить интригу, бились до последней секунды. Очень жаль, что мы не вышли в финал, но мы действительно отдали сегодня все силы", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Уэльса уступила в полуфинальном матче Евро-2016 команде Португалии со счетом 0:2. В финале португальцы сыграют с победителем другого полуфинала Франция - Германия, который состоится сегодня вечером.