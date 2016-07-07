Роналду после победы в полуфинале Евро: "Мечта становится реальнее"

После победы в полуфинале Евро-2016 над командой Уэльса нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей давней мечте стать чемпионом в составе сборной, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Именно об этом мы мечтали с самого начала, - заявил Роналду. - Мы знали, что нас ждет долгий путь, и вот, мы по-прежнему играем в турнире. Верили в это с самых первых дней. Мы пережили ряд сложных моментов, но я всегда говорю, что лучше слабо начать, но позитивно закончить. Пока мы ничего не выиграли, но мечта все еще жива".

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"Надеюсь, после финала у нас будет повод для улыбок, а слезы на наших щеках будут слезами радости. Я всегда говорил, что моя мечта - выиграть титул со сборной Португалии. Мы стали к этому ближе, и я верю, что мы победим. Случится это благодаря усердной работе, смирению и духу самопожертвования, которые я всегда проявлял на протяжении своей карьеры", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0 в полуфинале Евро и теперь сыграет в решающем матче турнира с победителем сегодняшнего второго полуфинала Франция - Германия.