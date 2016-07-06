Сборная Португалии стала первым финалистом Евро-2016

Сборная Португалии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу 2016 года. В полуфинале подопечные Фернаду Сантуша со счетом 2:0 обыграли сборную Уэльса.

В первом тайме Уэльс имел незначительное преимущество над соперником, но сразу после перерыва Португалия забила два мяча.

На 50-й минуте голом отличился Криштиану Роналду, который с линии вратарской зоны замкнул головой подачу с фланга.

Спустя три минуты Роналду бил по воротам, но вместо удара получилась идеальная передача на Нани, который оказался сам с мячем перед воротами Уэйна Хеннеси - 2:0.

В оставшееся время Португалия выглядела свежее соперника и имела больше шансов забить третий гол, чем Уэльс - сократить отставание в счете. Однако цифры на табло так и не изменились.

Таким образом, сборная Португалии второй раз в истории вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче Евро-2004 команда со счетом 0:1 уступила Греции.

Португалия - Уэльс - 2:0 (0:0)

Голы: Роналду (50), Нани (53);

П: Патрисиу, Седрик, Алвеш, Фонте, Геррейру, Мариу, Данило Перейра, Адриен (Моутиньо, 79), Ренату Санчес (Андре Гомеш, 74), Нани (Куарежма, 86), Роналду;

У: Хеннесси, Гантер, Честер, Коллинз (Дж. Уильямс, 66), Э. Уильямс, Тэйлор, Аллен, Ледли (Вокс, 58), Кинг, Робсон-Кану (Черч, 63), Бэйл;

Предупреждения: Алвеш, Роналду — Аллен, Честер, Бэйл.