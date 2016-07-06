УЕФА не имеет подозрений относительно употребления допинга игроками сборной Украины - ФФУ

Федерация футбола Украины категорически опровергла все слухи относительно возможного допингового скандала с участием сборной Украины на Евро-2016, говорится в заявлении ФФУ на официальном сайте организации.

"Никаких причин начинать расследование в отношении возможного употребления допинга игроками сборной Украины во время участия в финальном турнире чемпионата Европы-2016 не существует, поскольку в УЕФА нет никаких подозрений относительно медикаментов, которые использовал в своей работе медицинский штаб национальной команды", - отмечается в заявлении.

"Сразу после появления статьи немецкого интернет-издания Correctiv.org медиа-департамент УЕФА связался с пресс-атташе национальной сборной Александром Гливинским, получив объяснение главного врача по использованию медицинских препаратов, найденных журналистами вышеупомянутого издания в мусорных контейнерах отеля «Ренессанс», где была расположена официальная делегация ФФУ во время Евро-2016. Обращаем Ваше внимание, что даже сами авторы публикации сделали вывод, что в мусоре не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. Несмотря на это издание сделало официальный запрос в УЕФА, получив ответ, что все 1818 допинг-проб, взятых у игроков сборных-участниц Евро-2016 до и во время турнира, дали отрицательный результат", - отмечается в заявлении.

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"Позже, в ответ на запрос другого издания, УЕФА дал ответ, что никакого дисциплинарного дела в этом случае не было открыто ввиду отсутствия оснований для такого действия", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером вспыхнул скандал благодаря немецкой прессе, которая выдвинула подозрения относительно фуболистам сборной Украины, которые якобы принимали допинг.