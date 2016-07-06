Тренер сборной Польши продлил контракт после выхода команды в четвертьфинал Евро-2016

Польская футбольная ассоциация сегодня объявила о продлении контракта с тренером Адамом Навалкой, сообщает Laczynaspilka.pl.

Новое соглашение будет действовать на время отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года В случае прохода национальной команды в финальный турнир, контракт будет автоматически продлен на время проведения соревнований.

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Навалка был назначен тренером сборной Польши 26 октября 2013 года. 11 октября 2015 он переподписал контракт перед чемпионатом Европы 2016 года. На турнире во Франции команда пробилась в четвертьфинал соревнований.

Навалка провел во главе сборной Польши 30 матчей, в которых команда одержала 15 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.