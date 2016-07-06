Гол игрока сборной Уэльса Робсона-Кану признан лучшим в 1/4 финала Евро (видео)
15:43, 06 июля 2016Евро 2016
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УЕФА назвал очередного лауреата.
Reuters
Гол валлийца Хэла Робсона-Кану в ворота сборной Бельгии в матче 1/4 финала Евро-2016 признан лучшим на этой стадии турнира, сообщает УЕФА.
На 55-й минуте игрок сыграл крайне нестандартно, оставив не у дел сразу несколько защитников сборной Бельгии, и пробил точно в угол ворот.
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В итоге, сборная Уэльса выиграла матч у команды Бельгии со счетом 3:1.
Как сообщал УНИАН, сегодня в первом полуфинале Евро-2016 сборная Уэльса сыграет с командой Португалии. Матч в Лионе начнется в 22.00 по киевскому времени.
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