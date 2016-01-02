Евро-2016, 1/2 финала. Уэльс - Португалия. Анонс матча

Накануне первого полуфинала Евро-2016 все болельщики мира разделились на неравные величины. Подавляющее большинство поддерживает сборную Уэльса, которая стала одной из главных сенсаций турнира и при этом демонстриует содержательный и результативный футбол. Португалия, наоборот, является объектом всеобщей нелюбви - все из-за того, что европейская "Селесао" до сих пор не выиграла в основное время ни одного матча чемпионата Европы.

Тем не менее, букмекеры считают фаворитом противостояния именно Португалию. Козыри команды Фернанду Сантуша - опыт и умение диктовать сопернику свою игру. Игру скучную, вязкую, но все же приносящую результат. Именно таким образом португальцы выбили из турнира сборные Хорватии и Польши. Балканцы загрузли в португальской обороне, а когда под конец дополнительного времени матча отправились на штурм ворот Руи Патрисиу, получили гол в свои ворота. Польша же не стала играться с соперником в авантюру и к удовольствию пиренейцев довела матч до серии пенальти. Там нервы Португалии оказались крепче - подопечные Сантуша все свои одиннадцатиметровые реализовали, а лучший игрок Польши на Евро Якуб Блащиковски допустил ошибку.

В матче с Уэльсом Португалия также попробует диктовать сопернику свою игру - строго от обороны, с надеждой на редкие голевые моменты в исполнении Криштиану Роналду, а также личный гений опытнейшего Рикардо Куарежмы и совсем молодого Ренату Санчеса. Соответственно, множества голов в этой встрече ждать не стоит, если только Уэльс не удивит противника суперреализацией стандартных положений.

Впрочем, утверждать, что успехи Уэльса заключаются исключительно в стандартах совершенно неверно. Команда Криса Коулмэна еще на групповом этапе продемонстрировала свою мощь, когда деклассировали сборную России. Квинтессенция их выступления - матч против Бельгии, который полностью прошел по сценарию Уэльса. Пропустив гол после дальнего удара от Раджы Наинголлана, валлийцы включили свои атакующие способности и забили заслуженные два мяча. Соперник попробовал отыграться, но вместо этого на контратаке пропустил еще и третий гол.

Чего стоит ожидать в матче Уэльса и Португалии? Прежде всего, противостояния двух звезд "Реала" Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Оба футболиста являются безусловными, но все-таки разными лидерами своих национальных команд. Если Бэйл демонстрирует, что является единым целым со своей сборной, то о Роналду такого не скажешь. Например, сложно было не заметить, как трехкратный обладатель "Золотого мяча" стоял в стороне от своих партнеров во время пробития серии пенальти в игре с Польшей.

При этом, ни Уэльс, ни Португалия на этом турнире не заслуживают, чтобы их воспринимали сугубо сквозь призму своих главных звезд. Обе сборные добрались до полуфинала благодаря коллективным действиям, в которых с наилучшей стороны проявили себя и другие футболисты. И двое из них пропустят полуфинальный матч. Аарон Рэмси, ставший конструктором большинства валлийских атак, из-за перебора желтых карточек точно не сыграет в этой встрече. Главная потеря Португалии - ведущий защитник Пепе, получивший травму. Впрочем, участие игрока "Реала" в данной игре все еще возможно.

Наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн перед игрой напомнил, что его команда не является фаворитом в этой встрече, но будет бороться за победу благодаря своей силе духа. "Мы верим друг в друга. Португалия знает, что такое полуфинал, мы не являемся фаворитами, но нас это устраивает. Мои игроки знают, что они находятся в надежных руках друг у друга. Наш характер виден на поле", - заявил валлийский тренер.

При этом Фернанду Сантуш вспомнил, что в 2012 году вместе с Коулмэном работал в Греции. Тогда португалец возглавлял сборную Греции, а валлиец работал в скромной команде "Ларисса". "Я — большой поклонник Криса Коулмэна", - неожиданно сказал Сантуш на предматчевой пресс-конференции.

"Мы хотим написать собственную историю. Есть прошлое, которое имеет значение для каждого, но мы хотим написать свою главу. Преследуем эту цель с самого начала, и завтра надо будет сделать еще один шаг в поединке с очень сильным соперником. Знаем, насколько это будет тяжело, однако мы подойдем к матчу с обычным настроем и присущей нам скромностью", — подчеркнул португальский наставник.

22:00. Уэльс - Португалия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи сборную Португалии. На выход команды Фернанду Сантуша в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,5. В то же время на успех Уэльса в дуэли можно поставить с коэффициентом 2,5.

Традиционно напомним, что данный матч среди прочих мест Киева можно будет посмотреть в различных фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове.